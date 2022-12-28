KPSS Ortaöğretim Zabıt Katibi Kaç Puanla Atanıyor? Zabıt Katibi Olmak İçin En Az Kaç Puan Alınmalı? Zabıt Katibi Olmanın Şartları…

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) giren adaylar için seçilebilecek meslek gruplarından biri olan zabit katipliği için alımlar başladı. Kasım ayında sona eren KPSS Ortaöğretim sonrası tercih kılavuzu yayınlanmışken; adayların gözü de kılavuzda yer alan meslek gruplarına döndü. O meslek gruplarından alan zabit katipliği için alınması gereken puan belli oldu.

Zabıt katipliği, yargı sisteminde önemli bir görev üstlenen bir meslek grubudur. Zabıt katibi, yargı sürecine ait birçok işlemi yapar ve hakimlerin söyledikleri sözleri yazıya döker. Ayrıca, mahkeme ve savcılıkta çalışan ilk kişi olması nedeniyle, vatandaşların isteklerini ve şikayetlerini de dinleyen ilk kişidir. Bu nedenle, zabıt katibi güçlü bir iletişim yeteneğine sahip olmalıdır ve sorunlara çözüm bulmaya çalışmalıdır. Zabıt katiplerinin atama işlemleri ise Adalet Bakanlığı tarafından yapılır.

Zabıt Katibi Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

Zabıt katibi ve sözleşmeli zabıt katibi olmak için yukarıda sıraladığınız şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Özellikle mezun olduğunuz bölümün Adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi gibi adalet alanına bağlı olması gerekmektedir. Ayrıca, daktilo ve bilgisayar sertifikasına sahip olmanız ve bu sertifikaları kullanarak uygulamalı sınavdan geçer not almanız istenir.

KPSS sınavından da 70 ve üzeri puan almanız gerekmektedir. Lise mezunları için P94, ön lisans mezunları için P93 ve lisans mezunları için P3 puan türleri geçerlidir. Adalet Bakanlığı Memur Atama ve Sınav Yönetmeliği'nin koşullarını da yerine getirmeniz gerekmektedir.

Askerliği yapmış olmanız veya muaf olmanız da gereklidir. Zabıt katibi olmak için bu şartları yerine getirdikten sonra, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Zabıt katibi ilanlarına başvuruda bulunabilirsiniz.

Peki, KPSS Ortaöğretim zabıt katibi kaç puanla atanıyor? Zabıt katibi olmak için en az kaç puan alınmalı? İşte zabıt katibi olmanın şartları…