- 28 Ara 2022 - 12:26 G: 28 Ara 2022 - 12:57

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Kusturan Yasak Aşk! Evli Barklı Adam, Utanmadan Dudaklarına Yapışmadı Sinirleri Yerle Bir Etti! “Ahlaksızlık Diz Boyu!”

SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti’nde olaylar durulmak nedir bilmiyor! Kusturan bir yasak aşı ekranlara geleceğinin mesajının verilmesinin ardından tepkiler peş peşe gelmeye başladı. Evli barklı adamın her şeyi unutup kadının dudaklarına yapışması; sinirlerin zıplamasına neden oldu. İşte “Ahlaksızlık diz boyu” dedirten o sahneler…

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandığı bilinen Kızılcık Şerbeti dizisi; ilk fragmanıyla bile milyonlarca tepkiyi toplamıştı. Genç bir kız olan Doğa’nın Fatih’e aşık olmasıyla tüm hikaye başlamıştı. İki uç noktanın kültürlerinde yetişmiş olan Doğa ve Fatih, hem kendi içlerinde hem de aileler arasında krizlere neden oluyordu. Dizinin yeni bölümünde ise herkesi şok edecek bir gelişme yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Ara 2022 - 12:26 Ankara- Yaşam

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