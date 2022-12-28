Kızılcık Şerbeti Dizisinde Kusturan Yasak Aşk! Evli Barklı Adam, Utanmadan Dudaklarına Yapışmadı Sinirleri Yerle Bir Etti! “Ahlaksızlık Diz Boyu!”
SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti’nde olaylar durulmak nedir bilmiyor! Kusturan bir yasak aşı ekranlara geleceğinin mesajının verilmesinin ardından tepkiler peş peşe gelmeye başladı. Evli barklı adamın her şeyi unutup kadının dudaklarına yapışması; sinirlerin zıplamasına neden oldu. İşte “Ahlaksızlık diz boyu” dedirten o sahneler…
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandığı bilinen Kızılcık Şerbeti dizisi; ilk fragmanıyla bile milyonlarca tepkiyi toplamıştı. Genç bir kız olan Doğa’nın Fatih’e aşık olmasıyla tüm hikaye başlamıştı. İki uç noktanın kültürlerinde yetişmiş olan Doğa ve Fatih, hem kendi içlerinde hem de aileler arasında krizlere neden oluyordu. Dizinin yeni bölümünde ise herkesi şok edecek bir gelişme yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.