Pelin Akil ve Anıl Altan’dan Ayrılık İddialarına Yanıt! 7 Yıllık Evli Çiftten Fotoğraflı Açıklamasıyla Tokat Gibi Çarptı! Neler Oluyor?
Ünlü oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan’dan ayrılık iddialarına yanıt gecikmedi. 7 yıldır evliliklerini sürdüren ve bir yastığa baş koyan ünlü çift açıklamasıyla herkesi deli gibi çarptı. Neler olduğuna inanamayacaksınız. İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar...
Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan iki çocuk annesi ünlü oyuncu Pelin Akil, 7 yıldır biricik eşi Anıl Altan’la doludizgin bir evlilik yaşıyorlar ve her göreni kendilerine hayran bırakıyorlardı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getiren bir ayrılığın ardından yeniden birleşen ikiliden herkese gelen bir cevapsa gecikmedi. Peki, sosyal medya gündeminin altını üstüne getiren bu ayrılığın ardından gelen paylaşım neydi? İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.