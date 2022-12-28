Kısmetse Olur Yarışmacısının Havlaması Tokat Gibi Çarptı! Erkekler Evinde Yıkım Yaratan Olay! Twitter, Instagram Sallanıyor… “Yazık Kafana!”
Kısmetse Olur yarışmasında büyük olay yaratacak bir olay yaşandı! Yarışmanın yeni bölümünde havlayan isim; milyonlarca kişiye tokat gibi çarptı! Erkekler evinde yıkıma neden olan bu durum; Twitter ve Instagram’ın sallamasına neden olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, ağızları açık bıraktı! İşte milyonların “Yazık kafana” dediği o olay…
Tam 5 yıl sonra ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasında heyecan üst noktalara kadar taşınmıştı. Kaosun ve aşkın bir arada bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasında; yaşananlar seyircilerin gözünden kaçmıyordu. Son bölümde Kısmetse Olur evine veda eden Tuğçe Aleyna olmuştu. Yeni bölüm fragmanı ise oldukça olaylı bir biçimde geçti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.