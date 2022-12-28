- 28 Ara 2022 - 16:04 G: 28 Ara 2022 - 16:14

Kısmetse Olur Yarışmacısının Havlaması Tokat Gibi Çarptı! Erkekler Evinde Yıkım Yaratan Olay! Twitter, Instagram Sallanıyor… “Yazık Kafana!”

Kısmetse Olur yarışmasında büyük olay yaratacak bir olay yaşandı! Yarışmanın yeni bölümünde havlayan isim; milyonlarca kişiye tokat gibi çarptı! Erkekler evinde yıkıma neden olan bu durum; Twitter ve Instagram’ın sallamasına neden olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, ağızları açık bıraktı! İşte milyonların “Yazık kafana” dediği o olay…

Tam 5 yıl sonra ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasında heyecan üst noktalara kadar taşınmıştı. Kaosun ve aşkın bir arada bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasında; yaşananlar seyircilerin gözünden kaçmıyordu. Son bölümde Kısmetse Olur evine veda eden Tuğçe Aleyna olmuştu. Yeni bölüm fragmanı ise oldukça olaylı bir biçimde geçti. Peki, neler oluyor?

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28 Ara 2022 - 16:04 Ankara- Yaşam

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