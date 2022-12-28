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28 Ara 2022 - 16:04

Kısmetse Olur Yarışmacısının Havlaması Tokat Gibi Çarptı! Erkekler Evinde Yıkım Yaratan Olay! Twitter, Instagram Sallanıyor… “Yazık Kafana!”

Kısmetse Olur yarışmasında büyük olay yaratacak bir olay yaşandı! Yarışmanın yeni bölümünde havlayan isim; milyonlarca kişiye tokat gibi çarptı! Erkekler evinde yıkıma neden olan bu durum; Twitter ve Instagram’ın sallamasına neden olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, ağızları açık bıraktı! İşte milyonların “Yazık kafana” dediği o olay…