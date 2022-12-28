- 28 Ara 2022 - 16:04 G: 28 Ara 2022 - 16:14

İpek Filiz Yazıcı’nın Kardeşini Görenler İkizi Sanıyor! Tıpatıp Aynılar; Kopyala Yapıştır Kardeşler Basını Salladı! “Bu Kadarı da Pes!”

Ünlü oyuncu, çiçeği burnunda gelin İpek Filiz Yazıcı’nın kardeşini görenler ikizi zannediyor. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan fotoğraflarının merkezinde yer alan kardeşler resmen kopyala yapıştır benzerlikleriyle isimlerini manşetlere yazdırdılar. Peki, neler oluyor?

Aşk101 dizisiyle anılan ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren İpek Filiz Yazıcı evlenmelere doyamıyor. Uzun süredir doludizgin aşk yaşadığı kendisinden 9 yaş büyük sevgilisi Ufuk Beydemir ile ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar verdiler. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden fotoğraf paylaşarak duyurdukları bu haber herkes tarafından mutlulukla karşılandı. Şimdilerde bir de Türkiye’de düğün yapan ikilinin fotoğrafları kısa sürede ortalığı birbirine kattı. Güzel gelin İpek Filiz Yazıcı’nın kardeşiyle olan benzerliğiyse herkesi şaşkına çevirdi. İşte herkesin ağzını kırk karış açık bırakan o fotoğraf!

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28 Ara 2022 - 16:04 Ankara- Yaşam

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