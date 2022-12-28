İpek Filiz Yazıcı’nın Kardeşini Görenler İkizi Sanıyor! Tıpatıp Aynılar; Kopyala Yapıştır Kardeşler Basını Salladı! “Bu Kadarı da Pes!”
Ünlü oyuncu, çiçeği burnunda gelin İpek Filiz Yazıcı’nın kardeşini görenler ikizi zannediyor. Kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan fotoğraflarının merkezinde yer alan kardeşler resmen kopyala yapıştır benzerlikleriyle isimlerini manşetlere yazdırdılar. Peki, neler oluyor?
Aşk101 dizisiyle anılan ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren İpek Filiz Yazıcı evlenmelere doyamıyor. Uzun süredir doludizgin aşk yaşadığı kendisinden 9 yaş büyük sevgilisi Ufuk Beydemir ile ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar verdiler. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden fotoğraf paylaşarak duyurdukları bu haber herkes tarafından mutlulukla karşılandı. Şimdilerde bir de Türkiye’de düğün yapan ikilinin fotoğrafları kısa sürede ortalığı birbirine kattı. Güzel gelin İpek Filiz Yazıcı’nın kardeşiyle olan benzerliğiyse herkesi şaşkına çevirdi. İşte herkesin ağzını kırk karış açık bırakan o fotoğraf!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.