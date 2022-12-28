Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in İkinci Çocuğunun İsmi Belli Oldu! İsmini ve Anlamını Okuyunca Çok Şaşıracaksınız...
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, geçtiğimiz aylarda ikinci çocuklarını beklediklerini duyurmuşlardı! Aileler devreye girdi ve Fahriye Evcen’in biricik kocası rica edince ağızlar açık kaldı! Birçok kişi yaşananlara inanamayarak; “Fahriyem ne yaptın!” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar...
TRT1 ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, diziden bir anda çıkmıştı. Çok geçmeden Fahriye Evcen’in ikinci çocuğuna hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Başarılı oyuncunun Karan’dan sonra ikinci bir çocuğu daha olacağı gündeme gelince sevenleri ikinci çocuğunun ismi büyük bir merak konusu olmuştu! Peki, neler olacak?
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28 Ara 2022 - 16:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.