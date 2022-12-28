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28 Ara 2022 - 16:04

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in İkinci Çocuğunun İsmi Belli Oldu! İsmini ve Anlamını Okuyunca Çok Şaşıracaksınız...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, geçtiğimiz aylarda ikinci çocuklarını beklediklerini duyurmuşlardı! Aileler devreye girdi ve Fahriye Evcen’in biricik kocası rica edince ağızlar açık kaldı! Birçok kişi yaşananlara inanamayarak; “Fahriyem ne yaptın!” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar...