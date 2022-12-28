DJ Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan ile boy farkı Görenleri Şok Etti! Ozan Doğulu’nun Sevgilisi Var Mı, Kimdir? Ozan Doğulu'un Boyu Ve Kilosu Kaç?
Ozan Doğulu 4 yıldır sevgili olduğu Hera Aslan ile 2023 yılı etkinliğine beraber katılmışlar ve verdikleri pozlarda hem giyim tarzı hem de boy farkları oldukça sevenleri tarafından merak uyandırmıştır. Peki Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan’ın boyu kaçtır, boy farkı var mı? İşte merak edilen tüm detaylar…
Kenan Doğulu’nun kardeşi DJ Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan'ın 2023 yılbaşı etkinliğinde birlikte verdikleri poz sosyal medyada olay oldu. Pozları gören hayranları tarafından hem yorum yağmuruna tutulurken, espriler havada uçtu. İki sevgilinin yaşı ve boy farkı merak konusu oldu!
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28 Ara 2022 - 16:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.