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28 Ara 2022 - 16:05

DJ Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan ile boy farkı Görenleri Şok Etti! Ozan Doğulu’nun Sevgilisi Var Mı, Kimdir? Ozan Doğulu'un Boyu Ve Kilosu Kaç?

Ozan Doğulu 4 yıldır sevgili olduğu Hera Aslan ile 2023 yılı etkinliğine beraber katılmışlar ve verdikleri pozlarda hem giyim tarzı hem de boy farkları oldukça sevenleri tarafından merak uyandırmıştır. Peki Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan’ın boyu kaçtır, boy farkı var mı? İşte merak edilen tüm detaylar…