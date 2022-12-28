- 28 Ara 2022 - 16:04 G: 28 Ara 2022 - 16:10

Memur ve Emekliye Davul Zurna Tutturacak Haber! Öyle Bir Rakam Söz Konusu Oldu Ki, Ağzınız Açık Kalacak! Tam Tamına…

Memur ve emekliye davul zurna çaldıracak bir haber geldi. Açıklanan rakamın ardından ağızlar açık kalırken sosyal medya ve ülke gündemiyse resmen bu haberle çalkalandı. Kısa sürede ortalığı yangın yerine çeviren açıklamayı ve konuya dair merak edilen bütün ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!

2023 yılına ait asgari ücretin belli olmasıyla birlikte tüm gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. 6 ayda bir enflasyona oranla belirlenen maaşlarda da kritik sürece adım atıldı. Herkes zam oranına gözlerini dikmişken ekonomistlerden konuya dair açıklamalar art arda geldi. Memur ve emekliyi bayram ettirecek o haberi sizler için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

28 Ara 2022 - 16:04 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Üç Kız Kardeş Dizisi Artık Diş Biletiyor! Somer ve Türkan’ın Yaptıkları Ortalığı Karım Karım Karıştırdı! “Midemiz Bulanıyor Sizden Artık!” mask
Üç Kız Kardeş Dizisi Artık Diş Biletiyor! Somer ve Türkan’ın Yaptıkları Ortalığı Karım Karım Karıştırdı! “Midemiz Bulanıyor Sizden Artık!”
Asuman Krause Nerelidir? Asuman Krause’nin Yaşını Duyanlar Kulaklarına İnanamadı! Asuman Krause Hiç Evlilik Yaptı mı? mask
Asuman Krause Nerelidir? Asuman Krause’nin Yaşını Duyanlar Kulaklarına İnanamadı! Asuman Krause Hiç Evlilik Yaptı mı?
En Az 10 Kilo Almaya Hazır Olun! Bir Çatal Alanın Bağımlısı Olduğu Keki Açıklıyoruz… Tabak Tabak Yiyeceksiniz! mask
En Az 10 Kilo Almaya Hazır Olun! Bir Çatal Alanın Bağımlısı Olduğu Keki Açıklıyoruz… Tabak Tabak Yiyeceksiniz!
DJ Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan ile boy farkı Görenleri Şok Etti! Ozan Doğulu’nun Sevgilisi Var Mı, Kimdir? Ozan Doğulu'un Boyu Ve Kilosu Kaç? mask
DJ Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan ile boy farkı Görenleri Şok Etti! Ozan Doğulu’nun Sevgilisi Var Mı, Kimdir? Ozan Doğulu'un Boyu Ve Kilosu Kaç?
Alkol Masasında Neden “Şerefe” Dendiğini Öğrenince Buz Keseceksiniz! Bu Kadar Derin Bir Anlamı Olduğunu Duyan Şok Oluyor! Meğer… mask
Alkol Masasında Neden “Şerefe” Dendiğini Öğrenince Buz Keseceksiniz! Bu Kadar Derin Bir Anlamı Olduğunu Duyan Şok Oluyor! Meğer…
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in İkinci Çocuğunun İsmi Belli Oldu! İsmini ve Anlamını Okuyunca Çok Şaşıracaksınız... mask
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in İkinci Çocuğunun İsmi Belli Oldu! İsmini ve Anlamını Okuyunca Çok Şaşıracaksınız...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL