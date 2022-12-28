Memur ve Emekliye Davul Zurna Tutturacak Haber! Öyle Bir Rakam Söz Konusu Oldu Ki, Ağzınız Açık Kalacak! Tam Tamına…

2023 yılına ait asgari ücretin belli olmasıyla birlikte tüm gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. 6 ayda bir enflasyona oranla belirlenen maaşlarda da kritik sürece adım atıldı. Herkes zam oranına gözlerini dikmişken ekonomistlerden konuya dair açıklamalar art arda geldi. Memur ve emekliyi bayram ettirecek o haberi sizler için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!