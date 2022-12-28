Memur ve Emekliye Davul Zurna Tutturacak Haber! Öyle Bir Rakam Söz Konusu Oldu Ki, Ağzınız Açık Kalacak! Tam Tamına…
Memur ve emekliye davul zurna çaldıracak bir haber geldi. Açıklanan rakamın ardından ağızlar açık kalırken sosyal medya ve ülke gündemiyse resmen bu haberle çalkalandı. Kısa sürede ortalığı yangın yerine çeviren açıklamayı ve konuya dair merak edilen bütün ayrıntıları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
2023 yılına ait asgari ücretin belli olmasıyla birlikte tüm gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. 6 ayda bir enflasyona oranla belirlenen maaşlarda da kritik sürece adım atıldı. Herkes zam oranına gözlerini dikmişken ekonomistlerden konuya dair açıklamalar art arda geldi. Memur ve emekliyi bayram ettirecek o haberi sizler için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.