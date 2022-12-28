Geçtiğimiz sezondan bu yana seyirci karşısına çıkan Baba dizisinden kötü haber geldi. Merak ile takip edilen Baba dizisinin final kararı verdiği yönündeki iddialar doğru çıktı. Final bölümü ile seyircisinin karşısına çıkan Baba dizisinde yaşananlar ise, dizinin seyircisini ters köşe yapmayı başardı. Peki, Baba dizisi bitti mi? Baba dizisi neden final yapıyor? Baba dizisinin oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar…

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