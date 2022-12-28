Baba Dizisi Bitti Mi? Baba Dizisi Neden Final Yapıyor? Baba Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?
Geçtiğimiz sezondan bu yana seyirci karşısına çıkan Baba dizisinden kötü haber geldi. Merak ile takip edilen Baba dizisinin final kararı verdiği yönündeki iddialar doğru çıktı. Final bölümü ile seyircisinin karşısına çıkan Baba dizisinde yaşananlar ise, dizinin seyircisini ters köşe yapmayı başardı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezondan bu yana seyirci karşısına çıkan Baba dizisinden kötü haber geldi. Merak ile takip edilen Baba dizisinin final kararı verdiği yönündeki iddialar doğru çıktı. Final bölümü ile seyircisinin karşısına çıkan Baba dizisinde yaşananlar ise, dizinin seyircisini ters köşe yapmayı başardı. Peki, Baba dizisi bitti mi? Baba dizisi neden final yapıyor? Baba dizisinin oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar…
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28 Ara 2022 - 16:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.