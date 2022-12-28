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28 Ara 2022 - 16:27

Güldür Güldür Show Yılbaşı Konuğu Sagopa Kajmer Kimdir? Sagopa Kajmer Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Sagopa Kajmer Asıl Adı Nedir?

Yeni yıl yaklaşırken, televizyon kanallarının da yılbaşı akşamındaki programları belli olmaya başladı. Yeni yılda birbirinden özel konukları ile Show TV ekranlarından seyirci karşısına çıkacak olan Güldür Güldür Show Yılbaşı programının konuklarından biri de Sagopa Kajmer oldu. İşte Sagopa Kajmer ile ilgili merak edilen detaylar...