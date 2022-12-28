Güldür Güldür Show Yılbaşı Konuğu Sagopa Kajmer Kimdir? Sagopa Kajmer Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Sagopa Kajmer Asıl Adı Nedir?
Yeni yıl yaklaşırken, televizyon kanallarının da yılbaşı akşamındaki programları belli olmaya başladı. Yeni yılda birbirinden özel konukları ile Show TV ekranlarından seyirci karşısına çıkacak olan Güldür Güldür Show Yılbaşı programının konuklarından biri de Sagopa Kajmer oldu. İşte Sagopa Kajmer ile ilgili merak edilen detaylar...
Yeni yıl yaklaşırken, televizyon kanallarının da yılbaşı akşamındaki programları belli olmaya başladı. Yeni yılda birbirinden özel konukları ile Show TV ekranlarından seyirci karşısına çıkacak olan Güldür Güldür Show Yılbaşı programının konuklarından biri de Sagopa Kajmer oldu. Bu haberin üzerine Sagopa Kajmer, televizyon seyircisinin gündemine oturan isimlerden biri haline geldi! Peki, Güldür Güldür Show Yılbaşı konuğu Sagopa Kajmer kimdir? Sagopa Kajmer kaç yaşındadır, nerelidir? Sagopa Kajmer asıl adı nedir? İşte, detaylar…
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28 Ara 2022 - 16:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.