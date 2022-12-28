Güldür Güldür Show Yılbaşı Konuğu Saadettin Teksoy Kimdir? Saadettin Teksoy Nerelidir? Saadettin Teksoy’un Yaşını Duyan Şok Oldu!
Yeni yıla özel bir bölümü ile adım atacak olan Güldür Güldür Show isimli programın yılbaşı bölümüne konuk olan isimlerden biri olduğu öğrenilen Saadettin Teksoy, şimdiden televizyon seyircisinin gündemine oturdu. Bir dönemin en çok konuşulan televizyon yüzlerinden biri olan Saadettin Teksoy’un nasıl ünlü olduğu ise, herkesi şaşırtmayı başardı! İşte Sadettin Teksoy ile ilgili merak edilen detaylar...
Yeni yıla özel bir bölümü ile adım atacak olan Güldür Güldür Show isimli programın yılbaşı bölümüne konuk olan isimlerden biri olduğu öğrenilen Saadettin Teksoy, şimdiden televizyon seyircisinin gündemine oturdu. Bir dönemin en çok konuşulan televizyon yüzlerinden biri olan Saadettin Teksoy’un nasıl ünlü olduğu ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Güldür Güldür Show Yılbaşı konuğu Saadettin Teksoy kimdir? Saadettin Teksoy nerelidir? Saadettin Teksoy kaç yaşında, mesleği ne, nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…
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28 Ara 2022 - 16:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.