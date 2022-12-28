Güldür Güldür Show Yılbaşı Konuğu Saadettin Teksoy Kimdir? Saadettin Teksoy Nerelidir? Saadettin Teksoy’un Yaşını Duyan Şok Oldu!

Yeni yıla özel bir bölümü ile adım atacak olan Güldür Güldür Show isimli programın yılbaşı bölümüne konuk olan isimlerden biri olduğu öğrenilen Saadettin Teksoy, şimdiden televizyon seyircisinin gündemine oturdu. Bir dönemin en çok konuşulan televizyon yüzlerinden biri olan Saadettin Teksoy’un nasıl ünlü olduğu ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Güldür Güldür Show Yılbaşı konuğu Saadettin Teksoy kimdir? Saadettin Teksoy nerelidir? Saadettin Teksoy kaç yaşında, mesleği ne, nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…

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