Güldür Güldür Show Yılbaşı Konuğu Levent Yüksel Kimdir? Levent Yüksel Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Levent Yüksel’in Mesleği Nedir?
Yılbaşı programını henüz yapmamış olanlar için Güldür Güldür Show Yılbaşı konukları belli oldu. Sagopa Kajmer ile Saadettin Teksoy’u özel bölümünde ağırlayacak olan Güldür Güldür Show isimli eğlence programının konuk edeceği bir diğer ismin ise Levent Yüksel olduğu öğrenildi. İşte Levent Yüksel ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Yılbaşı programını henüz yapmamış olanlar için Güldür Güldür Show Yılbaşı konukları belli oldu. Sagopa Kajmer ile Saadettin Teksoy’u özel bölümünde ağırlayacak olan Güldür Güldür Show isimli eğlence programının konuk edeceği bir diğer ismin ise Levent Yüksel olduğu öğrenildi. Öte yandan Levent Yüksel, şimdiden televizyon seyircisinin radarına girdi! Peki, Güldür Güldür Show Yılbaşı konuğu Levent Yüksel kimdir? Levent Yüksel kaç yaşındadır, nerelidir? Levent Yüksel’in mesleği nedir? İşte, detaylar…
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28 Ara 2022 - 17:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.