Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Ara 2022 - 17:27

Güldür Güldür Show Yılbaşı Konuğu Levent Yüksel Kimdir? Levent Yüksel Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Levent Yüksel’in Mesleği Nedir?

Yılbaşı programını henüz yapmamış olanlar için Güldür Güldür Show Yılbaşı konukları belli oldu. Sagopa Kajmer ile Saadettin Teksoy’u özel bölümünde ağırlayacak olan Güldür Güldür Show isimli eğlence programının konuk edeceği bir diğer ismin ise Levent Yüksel olduğu öğrenildi. İşte Levent Yüksel ile ilgili merak edilen tüm detaylar...