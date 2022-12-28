Taner Ölmez’in Biricik Eşi Ece Çeşmioğlu Kimdir? Ece Çeşmioğlu Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Ece Çeşmioğlu Ne İş Yapıyor?
Ekranların ünlü isimlerinden biri olan Taner Ölmez ile evlenmiş olan ekranların başka bir ünlü ismi Ece Çeşmioğlu, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşamaya başladı. Mart ayında anne olan Ece Çeşmioğlu, magazin takipçilerinin gündeminden bir an olsun düşmezken; ünlü oyuncunun özel hayatına dair detaylar da merak edilmeye başlandı! İşte detaylar...
Ekranların ünlü isimlerinden biri olan Taner Ölmez ile evlenmiş olan ekranların başka bir ünlü ismi Ece Çeşmioğlu, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşamaya başladı. Mart ayında anne olan Ece Çeşmioğlu, magazin takipçilerinin gündeminden bir an olsun düşmezken; ünlü oyuncunun özel hayatına dair detaylar da merak edilmeye başlandı! Peki, Taner Ölmez’in biricik Eşi Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşındadır, nerelidir? Ece Çeşmioğlu ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
28 Ara 2022 - 17:36 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.