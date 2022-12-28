Taner Ölmez’in Biricik Eşi Ece Çeşmioğlu Kimdir? Ece Çeşmioğlu Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Ece Çeşmioğlu Ne İş Yapıyor?

Ekranların ünlü isimlerinden biri olan Taner Ölmez ile evlenmiş olan ekranların başka bir ünlü ismi Ece Çeşmioğlu, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşamaya başladı. Mart ayında anne olan Ece Çeşmioğlu, magazin takipçilerinin gündeminden bir an olsun düşmezken; ünlü oyuncunun özel hayatına dair detaylar da merak edilmeye başlandı! Peki, Taner Ölmez’in biricik Eşi Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşındadır, nerelidir? Ece Çeşmioğlu ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

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