- 28 Ara 2022 - 17:38 G: 28 Ara 2022 - 17:43

Hasan Can Kaya’da “Öpüşme” Rezilliği! Saba Tümer Kıpkırmızı Kesildi; Ağızlar Açık Kaldı! Öyle Bir An Yaşandı Ki…

Son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Hasan Can Kaya’nın ‘Konuşanlar’ programına konuk olan Saba Tümer, yediği soğanın tüm stüdyo tarafından öğrenilmesi sonrası bir hayli utandı. Hasan Can Kaya’nın öpüşme çıkışı ile daha da utanan Saba Tümer’in halleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Hasan Can Kaya’nın ‘Konuşanlar’ programına konuk olan Saba Tümer, yediği soğanın tüm stüdyo tarafından öğrenilmesi sonrası bir hayli utandı. Hasan Can Kaya’nın öpüşme çıkışı ile daha da utanan Saba Tümer’in halleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Öte yandan Hasan Can Kaya’nın konuyla ilgili yaptığı şaka, Konuşanlar stüdyosunu kahkahaya boğdu! Peki, Konuşanlar programının son bölümünde neler yaşandı? Hasan Can Kaya, Saba Tümer’e ne şakası yaptı? Saba Tümer, Hasan Can Kaya’ya ne dedi? İşte, detaylar…

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28 Ara 2022 - 17:38 - Magazin

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