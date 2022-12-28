Hasan Can Kaya’da “Öpüşme” Rezilliği! Saba Tümer Kıpkırmızı Kesildi; Ağızlar Açık Kaldı! Öyle Bir An Yaşandı Ki…
Son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Hasan Can Kaya’nın ‘Konuşanlar’ programına konuk olan Saba Tümer, yediği soğanın tüm stüdyo tarafından öğrenilmesi sonrası bir hayli utandı. Hasan Can Kaya’nın öpüşme çıkışı ile daha da utanan Saba Tümer’in halleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...
Son zamanların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Hasan Can Kaya’nın ‘Konuşanlar’ programına konuk olan Saba Tümer, yediği soğanın tüm stüdyo tarafından öğrenilmesi sonrası bir hayli utandı. Hasan Can Kaya’nın öpüşme çıkışı ile daha da utanan Saba Tümer’in halleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Öte yandan Hasan Can Kaya’nın konuyla ilgili yaptığı şaka, Konuşanlar stüdyosunu kahkahaya boğdu! Peki, Konuşanlar programının son bölümünde neler yaşandı? Hasan Can Kaya, Saba Tümer’e ne şakası yaptı? Saba Tümer, Hasan Can Kaya’ya ne dedi? İşte, detaylar…
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28 Ara 2022 - 17:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.