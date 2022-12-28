- 28 Ara 2022 - 17:43 G: 28 Ara 2022 - 17:49

Yalı Çapkını Seyran İç Çamaşırsız Kareleriyle Olay Yarattı! “Ferit Gör de Biraz Kahrol!” Fiziğiyle Öyle Bir Büyüledi Ki…

Star TV ekranlarının gündemlerden düşmeyen Yalı Çapkını dizisinin başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaşan Afra Saraçoğlu’ndan yeni paylaşımlar geldi. Dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile samimi pozlarını da paylaşan Afra Saraçoğlu, tüm paylaşımları ile sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Afra Saraçoğlu ve o pozları...

Star TV ekranlarının gündemlerden düşmeyen Yalı Çapkını dizisinin başrolünü Mert Ramazan Demir ile paylaşan Afra Saraçoğlu’ndan yeni paylaşımlar geldi. Dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile samimi pozlarını da paylaşan Afra Saraçoğlu, tüm paylaşımları ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Afra Saraçoğlu’nun pozları arasında özellikle dikkat çeken pozu ise, iç çamaşırsız kamera karşısına geçtiği o poz oldu! Peki, Afra Saraçoğlu ne paylaştı? Afra Saraçoğlu nasıl bir paylaşım yaptı? Afra Saraçoğlu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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28 Ara 2022 - 17:43 - Magazin

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