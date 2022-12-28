Yasak Elma Dizisine Eda Ece’yi Tahtından Edecek İsim Geldi! Rakipleri Alaşağı Olacak; Burunlarından Fitil Fitil Getirecek!

Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri seyirci karşısına çıkmaya devam ederken, dizinin final sezonuna dahil olmayan kimseler kalmadı. Son sezonunda görkemli bir cast yapan Yasak Elma dizisine bu hafta itibariyle beş yeni ismin daha dahil olacağı öğrenildi. O isimlerden biri ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor? Yasak Elma dizisine dahil olacak isimler kimler? Yasak Elma dizisinin yeni oyuncuları hangi karaktere hayat verecek? İşte, detaylar…

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