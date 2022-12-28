Yasak Elma Dizisine Eda Ece’yi Tahtından Edecek İsim Geldi! Rakipleri Alaşağı Olacak; Burunlarından Fitil Fitil Getirecek!
Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri seyirci karşısına çıkmaya devam ederken, dizinin final sezonuna dahil olmayan kimseler kalmadı. Son sezonunda görkemli bir cast yapan Yasak Elma dizisine bu hafta itibariyle beş yeni ismin daha dahil olacağı öğrenildi. İşte Yasak Elma dizisinden son detaylar...
Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri seyirci karşısına çıkmaya devam ederken, dizinin final sezonuna dahil olmayan kimseler kalmadı. Son sezonunda görkemli bir cast yapan Yasak Elma dizisine bu hafta itibariyle beş yeni ismin daha dahil olacağı öğrenildi. O isimlerden biri ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor? Yasak Elma dizisine dahil olacak isimler kimler? Yasak Elma dizisinin yeni oyuncuları hangi karaktere hayat verecek? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
28 Ara 2022 - 17:49 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.