Mehmet Ali Erbil’in Kızından Şok Paylaşım! Dudak Dudağa Pozlarından Sonra Asansörde… “Sen Çıldırmışsın!”

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı olan Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün yeni aşkı ile paylaştığı fotoğrafları ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha önce doğum gününde verdiği dudak dudağa pozlar ile aşkını itiraf eden Yasmin Erbil, Survivor ile ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığı iddialarını doğrulamıştı. Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz’dan bu kez asansör pozu geldi! Peki, Yasmin Erbil ne paylaştı? Yasmin Erbil’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz hala birlikte mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...