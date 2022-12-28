Mehmet Ali Erbil’in Kızından Şok Paylaşım! Dudak Dudağa Pozlarından Sonra Asansörde… “Sen Çıldırmışsın!”
Yasmin Erbil, Survivor ile ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığı iddialarını doğrulamıştı. Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz’dan bu kez asansör pozu geldi! İşte detaylar...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı olan Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün yeni aşkı ile paylaştığı fotoğrafları ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha önce doğum gününde verdiği dudak dudağa pozlar ile aşkını itiraf eden Yasmin Erbil, Survivor ile ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığı iddialarını doğrulamıştı. Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz’dan bu kez asansör pozu geldi! Peki, Yasmin Erbil ne paylaştı? Yasmin Erbil’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz hala birlikte mi? İşte, detaylar…
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28 Ara 2022 - 17:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.