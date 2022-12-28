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28 Ara 2022 - 17:57

2023 Yılı En Çok Çalışanları Üzecek! Resmi Tatillerin Hepsi Hafta Sonuna Geliyor; Daha Çok Çalışıp, Azıcık Dinleneceksiniz!

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşların gündeminde yeni yılın resmi tatilleri yer almaya başladı. Yeni yılın ilk resmi tatilinin pazar gününe denk geliyor olması nedeniyle yılbaşı tatillerini daha kısa tutmak zorunda kalan çalışanlara kötü haber, 2023 yılı takviminden geldi. İşte 2023 yılı tatil durumları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...