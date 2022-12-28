2023 Yılı En Çok Çalışanları Üzecek! Resmi Tatillerin Hepsi Hafta Sonuna Geliyor; Daha Çok Çalışıp, Azıcık Dinleneceksiniz!
Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşların gündeminde yeni yılın resmi tatilleri yer almaya başladı. Yeni yılın ilk resmi tatilinin pazar gününe denk geliyor olması nedeniyle yılbaşı tatillerini daha kısa tutmak zorunda kalan çalışanlara kötü haber, 2023 yılı takviminden geldi. İşte 2023 yılı tatil durumları ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşların gündeminde yeni yılın resmi tatilleri yer almaya başladı. Yeni yılın ilk resmi tatilinin pazar gününe denk geliyor olması nedeniyle yılbaşı tatillerini daha kısa tutmak zorunda kalan çalışanlara kötü haber, 2023 yılı takviminden geldi. Zira, bu sene pek çok resmi tatilin hafta sonuna geldiği fark edildi! Peki, 2023 yılı resmi tatil takvimi? 2023 yılında kaç gün resmi tatil? 2023 yılı resmi tatili neler? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
28 Ara 2022 - 17:57 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.