- 28 Ara 2022 - 18:02 G: 28 Ara 2022 - 18:05

EYT’de Son Karar Bugün Mü? Toplantı İddiası Ortalığı Karıştırdı; Kimse Bu Kadarını Tahmin Edemiyordu Ama…

Bu senenin en çok gündem oluşturan konularından biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak yapılan düzenlemeye ilişkin verilen tarihte son üç gün kaldı. Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçmesi beklenen EYT düzenlemesinin bugün meclise geleceği iddiası ise, Ankara kulislerini bir hayli hareketlendirdi. İşte detaylar...

Bu senenin en çok gündem oluşturan konularından biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak yapılan düzenlemeye ilişkin verilen tarihte son üç gün kaldı. Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçmesi beklenen EYT düzenlemesinin bugün meclise geleceği iddiası ise, Ankara kulislerini bir hayli hareketlendirdi. Peki, EYT’de son karar bugün mü? EYT düzenlemesi ne zaman geçecek? EYT düzenlemesi belli oldu mu? EYT düzenlemesi şartları neler? İşte, detaylar…

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28 Ara 2022 - 18:02 - Gündem

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