EYT’de Son Karar Bugün Mü? Toplantı İddiası Ortalığı Karıştırdı; Kimse Bu Kadarını Tahmin Edemiyordu Ama…
Bu senenin en çok gündem oluşturan konularından biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak yapılan düzenlemeye ilişkin verilen tarihte son üç gün kaldı. Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçmesi beklenen EYT düzenlemesinin bugün meclise geleceği iddiası ise, Ankara kulislerini bir hayli hareketlendirdi. İşte detaylar...
Bu senenin en çok gündem oluşturan konularından biri olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak yapılan düzenlemeye ilişkin verilen tarihte son üç gün kaldı. Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçmesi beklenen EYT düzenlemesinin bugün meclise geleceği iddiası ise, Ankara kulislerini bir hayli hareketlendirdi. Peki, EYT’de son karar bugün mü? EYT düzenlemesi ne zaman geçecek? EYT düzenlemesi belli oldu mu? EYT düzenlemesi şartları neler? İşte, detaylar…
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28 Ara 2022 - 18:02 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.