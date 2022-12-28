Çalışmayan Kadınlara Tam Tamına 9.932 TL Ödeme! PTT’den Tıkır Tıkır Yatacak! Nakit Desteği Müjdesi Duyuruldu; Ortalık Yıkıldı!
Kadınların çalışma hayatında yer almasını destekleyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), doğum yapan annelerin yeniden işe dönmesini kolaylaştıran sosyal yardımlarını artırdı. 2023 yılı asgari ücretinin belli olmasının ardından doğum yapan annelerin bu yıl alacağı iş göremezlik ya da rapor parası olarak bilinen ödenek ile birlikte yarı zamanlı çalışan annelerin alacağı ödenek tutarı da yükseldi. İşte yapılacak ödeme ile ilgili detaylar...
Kadınların çalışma hayatında yer almasını destekleyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), doğum yapan annelerin yeniden işe dönmesini kolaylaştıran sosyal yardımlarını artırdı. 2023 yılı asgari ücretinin belli olmasının ardından doğum yapan annelerin bu yıl alacağı iş göremezlik ya da rapor parası olarak bilinen ödenek ile birlikte yarı zamanlı çalışan annelerin alacağı ödenek tutarı da yükseldi. Peki, doğum izni parası ne kadar, kaç TL 2023? Rapor parası ne kadar, kaç TL 2023? Asgari ücretli çalışan kadınlar ne kadar doğum izni parası alır? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
28 Ara 2022 - 18:05 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.