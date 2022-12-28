Çalışmayan Kadınlara Tam Tamına 9.932 TL Ödeme! PTT’den Tıkır Tıkır Yatacak! Nakit Desteği Müjdesi Duyuruldu; Ortalık Yıkıldı!

Kadınların çalışma hayatında yer almasını destekleyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), doğum yapan annelerin yeniden işe dönmesini kolaylaştıran sosyal yardımlarını artırdı. 2023 yılı asgari ücretinin belli olmasının ardından doğum yapan annelerin bu yıl alacağı iş göremezlik ya da rapor parası olarak bilinen ödenek ile birlikte yarı zamanlı çalışan annelerin alacağı ödenek tutarı da yükseldi. Peki, doğum izni parası ne kadar, kaç TL 2023? Rapor parası ne kadar, kaç TL 2023? Asgari ücretli çalışan kadınlar ne kadar doğum izni parası alır? İşte, detaylar…

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