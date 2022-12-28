Müge Anlı Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! 64 Yaşındaki Kadının Başına Gelenler Rahmi Özkan’ı Bile Çıldırttı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı’da seyirciler büyük bir şok içerisinde kaldı! Müge Anlı’nın sinirlerini bozan isim; bir anda hüngür hüngür ağlattı. 64 yaşındaki kadının başına gelenler; Avukat Rahmi Özkan’ı bile çıldırttı! Öyle bir olay yaşandı ki…
Geçtiğimiz günlerde programa katılan Fikri Bey, 64 yaşındaki 5 çocuklu, 12 torun sahibi eşi Arife’nin ortadan bir anda kaybolduğunu ifade etmişti. Planlı bir biçimde değil, olağan bir biçimde çıkıp gittiğini ifade eden Ferdi Bey, eşinin hayatından şüphe ettiğini açıklamıştı. Müge Anlı ise “64 yaşında 5 çocuk annesi, 12 torun sahibi Arife Gökçe, ocağında yemek, ayağında terliğiyle 17 Aralık’ta Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinden kayboluyor.” sözlerini dile getirmişti. Peki, Müge Anlı’da neler oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.