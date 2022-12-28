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28 Ara 2022 - 17:57

Müge Anlı Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! 64 Yaşındaki Kadının Başına Gelenler Rahmi Özkan’ı Bile Çıldırttı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı’da seyirciler büyük bir şok içerisinde kaldı! Müge Anlı’nın sinirlerini bozan isim; bir anda hüngür hüngür ağlattı. 64 yaşındaki kadının başına gelenler; Avukat Rahmi Özkan’ı bile çıldırttı! Öyle bir olay yaşandı ki…