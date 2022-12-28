- 28 Ara 2022 - 18:26 G: 28 Ara 2022 - 18:43

Devrim Özkan Yine Fiziğiyle İtfaiyeleri Kapıya Dizdi! “Elbise Çok Kötü, Sen Şahanesin!” İncecik Belini Kanıtlamak İçin Eğilince…

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Devrim Özkan’ın kareleri nefesleri kesti. Fiziğiyle cayır cayır yakan Devrim Özkan; sevenlerinin kapılarına itfaiyeleri adeta dizdi! Hayranlarından “Elbise çok kötü, sen şahanesin” yorumlarını alan Devrim Özkan, incecik belini kanıtlamak için eğilince ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin ve Nilsu Berfin Aktaş gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, seyircileri titretiyordu. Ekranların vazgeçilmez dizilerinden biri olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de Songül karakterine hayat veren Devrim Özkan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti. Ağızların açık kalmasına neden olan Devrim Özkan, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Ara 2022 - 18:26 Ankara- Yaşam

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