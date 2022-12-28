Devrim Özkan Yine Fiziğiyle İtfaiyeleri Kapıya Dizdi! “Elbise Çok Kötü, Sen Şahanesin!” İncecik Belini Kanıtlamak İçin Eğilince…

Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin ve Nilsu Berfin Aktaş gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, seyircileri titretiyordu. Ekranların vazgeçilmez dizilerinden biri olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de Songül karakterine hayat veren Devrim Özkan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti. Ağızların açık kalmasına neden olan Devrim Özkan, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!