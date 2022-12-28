Devrim Özkan Yine Fiziğiyle İtfaiyeleri Kapıya Dizdi! “Elbise Çok Kötü, Sen Şahanesin!” İncecik Belini Kanıtlamak İçin Eğilince…
Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Devrim Özkan’ın kareleri nefesleri kesti. Fiziğiyle cayır cayır yakan Devrim Özkan; sevenlerinin kapılarına itfaiyeleri adeta dizdi! Hayranlarından “Elbise çok kötü, sen şahanesin” yorumlarını alan Devrim Özkan, incecik belini kanıtlamak için eğilince ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin ve Nilsu Berfin Aktaş gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, seyircileri titretiyordu. Ekranların vazgeçilmez dizilerinden biri olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi’de Songül karakterine hayat veren Devrim Özkan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti. Ağızların açık kalmasına neden olan Devrim Özkan, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.