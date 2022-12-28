Yalı Çapkını Dizisinde Suna ve Abidin Aşkı Patlak Verdi! Dondurmaydı, Buluşmaydı Derken Büyük Skandal Patladı! Kazım Ağa Çulsuz Olduğunu Öğrenince…
STAR TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Suna ve Abidin aşkı büyük patlak verdi! Dondurması, buluşması derken birbirlerine iyice açılmaya başlayan Suna ve Abidin’in sonları çok fena oldu! Kazım Ağa’nın radarına girecek olan Suna, hayatının en berbat günlerini geçirecek. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hikayeden uyarlanan ve aynı Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Çöp Adam gibi projeleri ekranlara getiren OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde bombalar patlamaya başladı. Hem muhteşem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla ortalığı karıştıran Yalı Çapkını dizisindeki Suna ve Abidin cephesinden herkesi şok edecek bir gelişme yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.