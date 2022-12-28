Yalı Çapkını Dizisinde Suna ve Abidin Aşkı Patlak Verdi! Dondurmaydı, Buluşmaydı Derken Büyük Skandal Patladı! Kazım Ağa Çulsuz Olduğunu Öğrenince…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan ve aynı Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Çöp Adam gibi projeleri ekranlara getiren OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde bombalar patlamaya başladı. Hem muhteşem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla ortalığı karıştıran Yalı Çapkını dizisindeki Suna ve Abidin cephesinden herkesi şok edecek bir gelişme yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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