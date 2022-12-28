- 28 Ara 2022 - 20:41

Yalı Çapkını Dizisinde Suna ve Abidin Aşkı Patlak Verdi! Dondurmaydı, Buluşmaydı Derken Büyük Skandal Patladı! Kazım Ağa Çulsuz Olduğunu Öğrenince…

STAR TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Suna ve Abidin aşkı büyük patlak verdi! Dondurması, buluşması derken birbirlerine iyice açılmaya başlayan Suna ve Abidin’in sonları çok fena oldu! Kazım Ağa’nın radarına girecek olan Suna, hayatının en berbat günlerini geçirecek. İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan ve aynı Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Çöp Adam gibi projeleri ekranlara getiren OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde bombalar patlamaya başladı. Hem muhteşem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla ortalığı karıştıran Yalı Çapkını dizisindeki Suna ve Abidin cephesinden herkesi şok edecek bir gelişme yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

28 Ara 2022 - 20:41 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Devrim Özkan Yine Fiziğiyle İtfaiyeleri Kapıya Dizdi! “Elbise Çok Kötü, Sen Şahanesin!” İncecik Belini Kanıtlamak İçin Eğilince… mask
Devrim Özkan Yine Fiziğiyle İtfaiyeleri Kapıya Dizdi! “Elbise Çok Kötü, Sen Şahanesin!” İncecik Belini Kanıtlamak İçin Eğilince…
Simge Sağın Paraya Para Demiyor! Kazancını Görenlerin Dudakları Uçukladı; Ağızlar Yarım Metre Açık! “Ablam Ucundan Koklatsan Ülke Zengin Olur! mask
Simge Sağın Paraya Para Demiyor! Kazancını Görenlerin Dudakları Uçukladı; Ağızlar Yarım Metre Açık! “Ablam Ucundan Koklatsan Ülke Zengin Olur!
Survivor 2023’ün Fragmanı Hazır! Acun Ilıcalı “Kesin” Dediği Gibi Düğmeye Bastı! Eski Sezonları Unutun; Bu Bambaşka Olacak… mask
Survivor 2023’ün Fragmanı Hazır! Acun Ilıcalı “Kesin” Dediği Gibi Düğmeye Bastı! Eski Sezonları Unutun; Bu Bambaşka Olacak…
Müge Anlı Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! 64 Yaşındaki Kadının Başına Gelenler Rahmi Özkan’ı Bile Çıldırttı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Müge Anlı Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! 64 Yaşındaki Kadının Başına Gelenler Rahmi Özkan’ı Bile Çıldırttı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Mehmet Ali Erbil’in Kızından Şok Paylaşım! Dudak Dudağa Pozlarından Sonra Asansörde… “Sen Çıldırmışsın!” mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızından Şok Paylaşım! Dudak Dudağa Pozlarından Sonra Asansörde… “Sen Çıldırmışsın!”
Güldür Güldür Show Yılbaşı Konuğu Saadettin Teksoy Kimdir? Saadettin Teksoy Nerelidir? Saadettin Teksoy’un Yaşını Duyan Şok Oldu! mask
Güldür Güldür Show Yılbaşı Konuğu Saadettin Teksoy Kimdir? Saadettin Teksoy Nerelidir? Saadettin Teksoy’un Yaşını Duyan Şok Oldu!
Söylemezsem Olmaz'a Seren Serengil'den Ağır Darbe! Üstüne Gelinmesine Dayanamadı; Soluğu Mahkemede Aldı... Twitter'da Hınca Hınç Yorum Var! Neler Oluyor? mask
Söylemezsem Olmaz'a Seren Serengil'den Ağır Darbe! Üstüne Gelinmesine Dayanamadı; Soluğu Mahkemede Aldı... Twitter'da Hınca Hınç Yorum Var! Neler Oluyor?
Kısmetse Olur’dan Cansel ve Oğulcan Diskalifiye Edildi! Yaptıkları Yapımcıyı Çıldırttı; “Hadi Evinize” Dedi! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Kısmetse Olur’dan Cansel ve Oğulcan Diskalifiye Edildi! Yaptıkları Yapımcıyı Çıldırttı; “Hadi Evinize” Dedi! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Güldür Güldür Show Yılbaşı Konuğu Levent Yüksel Kimdir? Levent Yüksel Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Levent Yüksel’in Mesleği Nedir? mask
Güldür Güldür Show Yılbaşı Konuğu Levent Yüksel Kimdir? Levent Yüksel Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Levent Yüksel’in Mesleği Nedir?
Taner Ölmez’in Biricik Eşi Ece Çeşmioğlu Kimdir? Ece Çeşmioğlu Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Ece Çeşmioğlu Ne İş Yapıyor? mask
Taner Ölmez’in Biricik Eşi Ece Çeşmioğlu Kimdir? Ece Çeşmioğlu Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Ece Çeşmioğlu Ne İş Yapıyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalı Çapkını Dizisinde Suna ve Abidin Aşkı Patlak Verdi! Dondurmaydı, Buluşmaydı Derken Büyük Skandal Patladı! Kazım Ağa Çulsuz Olduğunu Öğrenince… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Suna ve Abidin Aşkı Patlak Verdi! Dondurmaydı, Buluşmaydı Derken Büyük Skandal Patladı! Kazım Ağa Çulsuz Olduğunu Öğrenince…
Survivor 2023’ün Fragmanı Hazır! Acun Ilıcalı “Kesin” Dediği Gibi Düğmeye Bastı! Eski Sezonları Unutun; Bu Bambaşka Olacak… mask
Survivor 2023’ün Fragmanı Hazır! Acun Ilıcalı “Kesin” Dediği Gibi Düğmeye Bastı! Eski Sezonları Unutun; Bu Bambaşka Olacak…
Simge Sağın Paraya Para Demiyor! Kazancını Görenlerin Dudakları Uçukladı; Ağızlar Yarım Metre Açık! “Ablam Ucundan Koklatsan Ülke Zengin Olur! mask
Simge Sağın Paraya Para Demiyor! Kazancını Görenlerin Dudakları Uçukladı; Ağızlar Yarım Metre Açık! “Ablam Ucundan Koklatsan Ülke Zengin Olur!
Devrim Özkan Yine Fiziğiyle İtfaiyeleri Kapıya Dizdi! “Elbise Çok Kötü, Sen Şahanesin!” İncecik Belini Kanıtlamak İçin Eğilince… mask
Devrim Özkan Yine Fiziğiyle İtfaiyeleri Kapıya Dizdi! “Elbise Çok Kötü, Sen Şahanesin!” İncecik Belini Kanıtlamak İçin Eğilince…
Müge Anlı Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! 64 Yaşındaki Kadının Başına Gelenler Rahmi Özkan’ı Bile Çıldırttı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Müge Anlı Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! 64 Yaşındaki Kadının Başına Gelenler Rahmi Özkan’ı Bile Çıldırttı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Çalışmayan Kadınlara Tam Tamına 9.932 TL Ödeme! PTT’den Tıkır Tıkır Yatacak! Nakit Desteği Müjdesi Duyuruldu; Ortalık Yıkıldı! mask
Çalışmayan Kadınlara Tam Tamına 9.932 TL Ödeme! PTT’den Tıkır Tıkır Yatacak! Nakit Desteği Müjdesi Duyuruldu; Ortalık Yıkıldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL