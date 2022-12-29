O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Cemre Baysel Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cemre Baysel Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Kim, Nasıl Ünlü Oldu!
Türkiye’nin merak ile beklenilen yılbaşı programlarından biri olan ‘O Ses Türkiye Yılbaşı’ programının konukları belli oldu. O isimlerden biri olan Cemre Baysel, televizyon seyircisinin hemen radarına girdi! Öte yandan Cemre Baysel’in yer aldığı yapımlardan yaşına kadar hayatına dair pek çok yaşam, okuyanları şoke etti! İşte Cemre Baysel ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Türkiye’nin merak ile beklenilen yılbaşı programlarından biri olan ‘O Ses Türkiye Yılbaşı’ programının konukları belli oldu. O isimlerden biri olan Cemre Baysel, televizyon seyircisinin hemen radarına girdi! Öte yandan Cemre Baysel’in yer aldığı yapımlardan yaşına kadar hayatına dair pek çok yaşam, okuyanları şoke etti! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Cemre Baysel kimdir? Cemre Baysel nerelidir? Cemre Baysel kaç yaşında, sevgilisi var mı, nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Cemre Baysel Bakın Kaç Yaşındaymış!
Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde (23 Yaş) İzmir'de doğmuştur. Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi almış ve 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde yardımcı bir rolle televizyona ilk çıkışını yapmıştır. Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde yer almış ve 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisinde yardımcı bir rol oynayarak ön plana çıkmıştır.
2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol almış ve 2021 yılında Baht Oyunu dizisinde Aytaç Şaşmaz ile birlikte başrolde yer almıştır. 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazanmıştır.
29 Ara 2022 - 13:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.