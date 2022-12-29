O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Şafak Sezer Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Şafak Sezer Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Bu senenin en çok merak edilen yılbaşı programlarından biri olan ‘O Ses Türkiye Yılbaşı’ için geri sayım başladı. Bu cumartesi akşamı seyirci ile buluşacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı programına konuk olacak olan isimler ise şimdiden televizyon seyircisinin gündemine oturdu. O isimlerden biri ise Şafak Sezer oldu! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Şafak Sezer kimdir, kaç yaşındadır? Şafak Sezer aslen nereli, evli mi, eşi kim? Şafak Sezer nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

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