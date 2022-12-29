O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Şafak Sezer Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Şafak Sezer Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Bu senenin en çok merak edilen yılbaşı programlarından biri olan ‘O Ses Türkiye Yılbaşı’ için geri sayım başladı. Bu cumartesi akşamı seyirci ile buluşacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı programına konuk olacak olan isimler ise şimdiden televizyon seyircisinin gündemine oturdu. İşte Şafak Sezer ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bu senenin en çok merak edilen yılbaşı programlarından biri olan ‘O Ses Türkiye Yılbaşı’ için geri sayım başladı. Bu cumartesi akşamı seyirci ile buluşacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı programına konuk olacak olan isimler ise şimdiden televizyon seyircisinin gündemine oturdu. O isimlerden biri ise Şafak Sezer oldu! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Şafak Sezer kimdir, kaç yaşındadır? Şafak Sezer aslen nereli, evli mi, eşi kim? Şafak Sezer nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…
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29 Ara 2022 - 13:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.