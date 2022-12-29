O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Onur Buldu Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Onur Buldu Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!
Jüri üyeliğini Seda Sayan, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve Murat Boz’un yapacağı ‘O SES Türkiye Yılbaşı’ programının konukları nihayet açıklandı. Bu sene sahne alacak olan isimlerden biri olan Onur Buldu, şimdiden televizyon seyircisinin gündemine oturdu. İşte Onur Buldu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Jüri üyeliğini Seda Sayan, Yıldız Tilbe, Ebru Gündeş ve Murat Boz’un yapacağı ‘O SES Türkiye Yılbaşı’ programının konukları nihayet açıklandı. Bu sene sahne alacak olan isimlerden biri olan Onur Buldu, şimdiden televizyon seyircisinin gündemine oturdu. Öte yandan Onur Buldu’nun hem kariyer hem de özel yaşamı bir hayli dikkat çekti! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Onur Buldu kimdir? Onur Buldu kaç yaşındadır, nerelidir? Onur Buldu evli mi, bekar mı? İşte, detaylar…
O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Onur Buldu Bakın Kaç Yaşındaymış!
Onur Buldu, 1982 yılında ( 40 Yaş) İzmir'de doğdu. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Buldu, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı.
2005 yılından itibaren profesyonel kariyerine adım atan Buldu, birçok dizi, internet ve sinema yapımında rol aldı. Özellikle Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür adlı eğlence programında Bilal Koçyiğit karakteriyle tanındı.
Onur Buldu, 2020 yılında İngilizce öğretmeni olan sevgilisi Duygu Kozoğlu ile evlendi ve 2022 yılında Masal adında bir kızı oldu.
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29 Ara 2022 - 13:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.