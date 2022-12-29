O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Melis Sezen Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Melis Sezen Kimdir, Aslen Nerelidir, Sevgilisi Kim, Nasıl Ünlü Oldu!

Türkiye’nin beğenilen kadın oyuncularından biri olan Melis Sezen, yeni yılı O Ses Türkiye Yılbaşı programı ile açacağını duyurdu. Yeni yılda sahnede performans sergileyecek olan Melis Sezen, şimdiden O Ses Türkiye’nin sadık izleyici kitlesinin hedefine girdi. Özellikle Melis Sezen’in özel yaşamına dair birtakım sorular merak edilmeye başlandı! Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Melis Sezen kimdir? Melis Sezen kaç yaşındadır? Melis Sezen evlendi mi, bekar mı? İşte, detaylar…

O Ses Türkiye Yılbaşı Konuğu Melis Sezen Bakın Kaç Yaşındaymış!

Melis Sezen, 1997 yılında İstanbul'da (25 Yaş) doğmuş bir Türk oyuncudur.

İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, sonrasında Siyah İnci ve Leke dizilerinde başrol oynadı. Ayrıca Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi. Sezen, dizi projeleriyle birlikte sinema filmlerinde de yer aldı ve 2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon filmiyle ilk ciddi sinema oyunculuğunu gerçekleştirdi. Aynı yıl içinde Tilki Yuvası ve Dünya Hali gibi filmlerde oynadı ve 2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmeliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde de rol aldı.

2020 yılında TRT 1'de yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde de başrol oynadı ve Sadakatsiz dizisinde de başrol karakterlerinden biri olan "Derin" adlı karakteri canlandırdı.

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