Anasayfa/

Foto Galeri/

29 Ara 2022 - 11:59

Seda Sayan’ın Pespembe Kıyafeti Yürekleri Hoplattı! “60 Yaşında Barbie Olur Mu Demeyin, Olurmuş!” 25’lik Çıtır Kızlarda Böyle Fizik Yok…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın pespembe kıyafeti yürekleri hop hop hoplattı! Sapsarı saçları, masmavi gözleri ve muhteşem fiziğiyle hayranlarından “60 yaşında Barbie olur mu demeyin, olurmuş” yorumlarını alan Seda Sayan, 25 yaşındaki genç kızları resmen büyüledi! İşte merak edilenler…