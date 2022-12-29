- 29 Ara 2022 - 11:59 G: 29 Ara 2022 - 12:15

Seda Sayan’ın Pespembe Kıyafeti Yürekleri Hoplattı! “60 Yaşında Barbie Olur Mu Demeyin, Olurmuş!” 25’lik Çıtır Kızlarda Böyle Fizik Yok…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın pespembe kıyafeti yürekleri hop hop hoplattı! Sapsarı saçları, masmavi gözleri ve muhteşem fiziğiyle hayranlarından “60 yaşında Barbie olur mu demeyin, olurmuş” yorumlarını alan Seda Sayan, 25 yaşındaki genç kızları resmen büyüledi! İşte merak edilenler…

14 Şubat gibi özel bir günde evlenme teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’e evet demişti. Başarılı ses sanatçısı, biricik sevgilisiyle Nisan ayının son gününde Türkiye’nin konuştuğu bir düğünle dünya evine girmişti. Evlenmeden hemen önce bölgesel incelme işlemi yaptıran Seda Sayan’ın bu karelerine hayranları ise tam not verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Ara 2022 - 11:59 Ankara- Yaşam

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