Seda Sayan’ın Pespembe Kıyafeti Yürekleri Hoplattı! “60 Yaşında Barbie Olur Mu Demeyin, Olurmuş!” 25’lik Çıtır Kızlarda Böyle Fizik Yok…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın pespembe kıyafeti yürekleri hop hop hoplattı! Sapsarı saçları, masmavi gözleri ve muhteşem fiziğiyle hayranlarından “60 yaşında Barbie olur mu demeyin, olurmuş” yorumlarını alan Seda Sayan, 25 yaşındaki genç kızları resmen büyüledi! İşte merak edilenler…
14 Şubat gibi özel bir günde evlenme teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’e evet demişti. Başarılı ses sanatçısı, biricik sevgilisiyle Nisan ayının son gününde Türkiye’nin konuştuğu bir düğünle dünya evine girmişti. Evlenmeden hemen önce bölgesel incelme işlemi yaptıran Seda Sayan’ın bu karelerine hayranları ise tam not verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.