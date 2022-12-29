Kısmetse Olur Aybüke Yarışmadan Çekildi! Bir Defter Daha Kapandı; “Beni Kimse Burada Tutamaz!” Deyince… Tolga Önünde Etten Duvar Oldu!
Youtube ekranlarında tam tamına 5 yıl sonra yayın hayatına yeniden başlayan Kısmetse Olur’da ön plana çıkan isimlerden biri olan Aybüke’nin yarışmadan çekildiği gündeme bomba gibi düştü. Bir defterin daha kapandığını gösteren Aybüke Çangal, “Beni burada kimse tutamaz” deyince her şey bitti! Tolga’nın önünde etten duvar olduğu da yine iddialar arasında yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
RTÜK tarafından yayından kaldırılan Kısmetse Olur yarışması; bir döneme damgasını vuran yapımlar arasında yerini alıyordu. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Kısmetse Olur yarışmasında; aşklar, savaşlar ve entrikalar baş göstermeye başlamıştı. Yarışmanın yıldız isimlerinden biri olan Aybüke Çangal’ın yeni bölümde skandal bir kavgaya karıştığı görülmüştü. Tam bu olaylardan sonra Aybüke Çangal’ın yarışmadan çekildiği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.