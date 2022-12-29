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29 Ara 2022 - 13:26

Kısmetse Olur Aybüke Yarışmadan Çekildi! Bir Defter Daha Kapandı; “Beni Kimse Burada Tutamaz!” Deyince… Tolga Önünde Etten Duvar Oldu!

Youtube ekranlarında tam tamına 5 yıl sonra yayın hayatına yeniden başlayan Kısmetse Olur’da ön plana çıkan isimlerden biri olan Aybüke’nin yarışmadan çekildiği gündeme bomba gibi düştü. Bir defterin daha kapandığını gösteren Aybüke Çangal, “Beni burada kimse tutamaz” deyince her şey bitti! Tolga’nın önünde etten duvar olduğu da yine iddialar arasında yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…