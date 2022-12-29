Gecenin Ucunda Dizisinde Macide’den Bebek Haberi! Kazım Şimdi Bir Sağa Gidecek, Bir Sola… “Akılsız Başın Cezası Gibisin Kazım!”
Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Ucunda dizisinde Macide’den bebek haberi geldi. Kazım Işık bir sağa bir sola mekik dokuyacak. Olanlaraysa kimse inanamayacak. Yayınlanan sahne herkesi şaşkına çevirirken sosyal medya ve magazin gündemiyse alt üst oldu. Peki, neler oluyor?
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün başrollerini paylaştığı, Türk Edebiyatının en kıymetli eserlerinden birisinden uyarlama olan Gecenin Ucunda dizisinde her bölüm daha da ilgi çekici halde ilerlemeye devam ediyor. Reytingleri alt üst eden Star TV’nin gözde dizisinin yayınlanan yeni bölüm sahneleri izleyenleri hayrete düşürdü. Peki, akıllara durgunluk veren bu yeni bölümde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.