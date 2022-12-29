- 29 Ara 2022 - 16:48 G: 29 Ara 2022 - 16:50

Müge Anlı’da Arife Gökçe Bulundu Mu? 64 Yaşındaki Kadını Taciz Eden Sinan Çileden Çıkarttı! Rahmi Özkan Bir Daha Yüzüne Tükürecek…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı’da Arife Gökçe’nin bulunup bulunmadığı araştırmalara konu oldu. 64 yaşındaki 5 çocuk annesi 12 torun sahibi Arife Gökçe’yi taciz eden ve mide bulandıran mesajlar atan Sinan hakkında canlı yayında ortaya atılan iddialar kan dondurdu. Dün yayınlanan bölümde Rahmi Özkan’ın Sinan’ın yüzüne tükürdüğü görülmüştü ki bu iddialardan sonra yeniden tüküreceği düşünülmeye başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde programa katılan Fikri Bey, karısının 11 gündür olmadığını ifade etmişti. Müge Anlı’dan ve ekibinden yardım isteyen Fikri Bey, karısının alelade evden çıktığını, ocakta yemeğini bıraktığını ifade etmişti. Köylerinde bulunan Sinan isimli şahsın karısına cinsel içerikli mesajlar attığını ifade eden Fikri Bey, tüm köyü bu sorunla çalkaladığını ifade etmişti. Sinan Bey hakkında ortaya atılan iddialarsa en sonunda çıldırttı. Peki, neler oluyor?

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29 Ara 2022 - 16:48 Ankara- Yaşam

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