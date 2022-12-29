- 29 Ara 2022 - 22:52

Ozan Doğulu ve Sevgilisi Here Aslan'ın Boyları Herkesi Şaşırttı! Twitter Yıkılıyor; Sosyal Medyada Espiriler Havada Uçuyor! “Ozan Helikopterle İnecek Aşağıya!”

Bir süredir aşk yaşayan Ozan Doğulu ile Here Aslan, geçtiğimiz gün katıldıkları bir davette verdikleri poz sonrası sosyal medyanın alay konusu haline geldi. Özellikle aralarındaki boy farkı ile dikkat çeken Ozan Doğulu ile Here Aslan çiftine gelen yorumlar ise, ağızları açık bırakacak cinstendi. İşte Ozan Doğulu ve Sevgilisi ile ilgili son detaylar...

Bir süredir aşk yaşayan Ozan Doğulu ile Here Aslan, geçtiğimiz gün katıldıkları bir davette verdikleri poz sonrası sosyal medyanın alay konusu haline geldi. Özellikle aralarındaki boy farkı ile dikkat çeken Ozan Doğulu ile Here Aslan çiftine gelen yorumlar ise, ağızları açık bırakacak cinstendi. Öte yandan sosyal medyanın Ozan Doğulu ile Here Aslan çifti için yaptığı mesaiye ünlü isimlerden ne yanıt geleceği merak ile beklenmeye başlandı. Peki, Ozan Doğulu ile Here Aslan neden alay konusu oldu? Ozan Doğulu ile Here Aslan arasındaki boy farkı kaç? Ozan Doğulu ile Here Aslan haklarında yorumlara ne dedi? İşte, detaylar…

Ozan Doğulu Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

Ozan Doğulu, 13 Ocak 1972 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Besteci merhum Yurdaer Doğulu'nun oğlu olan Doğulu, aynı zamanda şarkıcı Kenan Doğulu'nun ağabeyidir. Aslen Gazianteplidir ve Canan Doğulu adında bir kız kardeşi vardır.

Genç yaşlarda piyano çalmaya başlayan Doğulu, konservatuvarı birincilikle bitirdi ve Zeki Müren gibi birçok sanatçının arkasında piyano çaldı. 2003 yılında Bursa'da Sezen Aksu konserinde tanıştığı Ece Yosmaoğlu ile 2007 yılında Maslak Refresh The Venue'de evlendi. Çiftin ilk kızı Arya 2008 yılında dünyaya geldi ve daha sonra Lila ve Elya adında iki kızı daha oldu.

Doğulu, 2018 yılında boşandı. Ayrıca yoğun temponun yanı sıra kardeşinin albüm ve konser çalışmalarına da destek verir. Kendi müzik projesi olan "Ozan Doğulu Live Project"i DJ performanslarıyla çeşitli mekânlarda ve etkinliklerde yürütmektedir.

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29 Ara 2022 - 22:52 - Magazin

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