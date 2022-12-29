- 29 Ara 2022 - 22:55

Mehmet Dinçerler’den İmalı Dik Duruş Göndermesi! Paylaşımda Fatih Terim Bile Var! Hadise Sessizliğini Bozarsa Olay Çıkacak!

Ünlü pop şarkıcısı Hadise ile beş ay evli kaldıktan sonra boşanan ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesaplarını bir süreliğine askıya almıştı. Yeniden sosyal medya hesaplarını kullanmaya başlamış olan Mehmet Dinçerler, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. İşte detaylar...

Ünlü pop şarkıcısı Hadise ile beş ay evli kaldıktan sonra boşanan ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesaplarını bir süreliğine askıya almıştı. Yeniden sosyal medya hesaplarını kullanmaya başlamış olan Mehmet Dinçerler, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Mehmet Dinçerler’in paylaşımına düştüğü not ise, akıllara Hadise’yi getirdi! Peki, Mehmet Dinçerler ne paylaştı? Mehmet Dinçerler paylaşımına ne notu düştü? Mehmet Dinçerler, Hadise’ye göndermede mi bulundu? İşte, detaylar…

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29 Ara 2022 - 22:55 - Magazin

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