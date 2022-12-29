Mehmet Dinçerler’den Kaya Gibi Sert Gönderme! Twitter’da Kaos Var; Hadise Sessizliğini Bozarsa Olay Çıkacak!

Ünlü pop şarkıcısı Hadise ile beş ay evli kaldıktan sonra boşanan ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesaplarını bir süreliğine askıya almıştı. Yeniden sosyal medya hesaplarını kullanmaya başlamış olan Mehmet Dinçerler, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Mehmet Dinçerler’in paylaşımına düştüğü not ise, akıllara Hadise’yi getirdi! Peki, Mehmet Dinçerler ne paylaştı? Mehmet Dinçerler paylaşımına ne notu düştü? Mehmet Dinçerler, Hadise’ye göndermede mi bulundu? İşte, detaylar…

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