Mehmet Dinçerler’den Kaya Gibi Sert Gönderme! Twitter’da Kaos Var; Hadise Sessizliğini Bozarsa Olay Çıkacak!
Ünlü pop şarkıcısı Hadise ile beş ay evli kaldıktan sonra boşanan ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesaplarını bir süreliğine askıya almıştı. Yeniden sosyal medya hesaplarını kullanmaya başlamış olan Mehmet Dinçerler, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. İşte detaylar...
Ünlü pop şarkıcısı Hadise ile beş ay evli kaldıktan sonra boşanan ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesaplarını bir süreliğine askıya almıştı. Yeniden sosyal medya hesaplarını kullanmaya başlamış olan Mehmet Dinçerler, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Mehmet Dinçerler’in paylaşımına düştüğü not ise, akıllara Hadise’yi getirdi! Peki, Mehmet Dinçerler ne paylaştı? Mehmet Dinçerler paylaşımına ne notu düştü? Mehmet Dinçerler, Hadise’ye göndermede mi bulundu? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
29 Ara 2022 - 16:51 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.