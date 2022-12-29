Survivor 2023 Yarışmasına İki İsim Daha! Acun Ilıcalı İmzaları Attırdı; Bu Sezon Kimsenin Gözünün Yaşına Bakılmayacak!

TV8 ekranlarından yayınlanması beklenen Survivor Türkiye 2023 yarışmasına dair hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken; yarışmaya dahil olan isimler de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Belirli aralıklar ile Survivor Türkiye 2023 yarışmasında yarışacak olan isimleri açıklayan Acun Ilıcalı, bugün yarışmanın kadrosuna dahil olan iki ismi daha duyurdu. Peki, Survivor Türkiye 2023 yarışması ne zaman başlayacak? Survivor Türkiye 2023 yarışmasında kimler yarışacak? Survivor Türkiye 2023 yarışması ünlüler kadrosu nasıl? İşte, detaylar…

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