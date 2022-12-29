Survivor 2023 Yarışmasına İki İsim Daha! Acun Ilıcalı İmzaları Attırdı; Bu Sezon Kimsenin Gözünün Yaşına Bakılmayacak!
TV8 ekranlarından yayınlanması beklenen Survivor Türkiye 2023 yarışmasına dair hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken; yarışmaya dahil olan isimler de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Belirli aralıklar ile Survivor Türkiye 2023 yarışmasında yarışacak olan isimleri açıklayan Acun Ilıcalı, bugün yarışmanın kadrosuna dahil olan iki ismi daha duyurdu. İşte detaylar...
TV8 ekranlarından yayınlanması beklenen Survivor Türkiye 2023 yarışmasına dair hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken; yarışmaya dahil olan isimler de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Belirli aralıklar ile Survivor Türkiye 2023 yarışmasında yarışacak olan isimleri açıklayan Acun Ilıcalı, bugün yarışmanın kadrosuna dahil olan iki ismi daha duyurdu. Peki, Survivor Türkiye 2023 yarışması ne zaman başlayacak? Survivor Türkiye 2023 yarışmasında kimler yarışacak? Survivor Türkiye 2023 yarışması ünlüler kadrosu nasıl? İşte, detaylar…
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29 Ara 2022 - 16:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.