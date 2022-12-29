- 29 Ara 2022 - 17:02 G: 29 Ara 2022 - 17:05

Aile Destek Programı Ödemelerinde Son Dakika! Cebiniz Parayla Dolup Taşacak; Düğmeye Az Önce Basıldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın temmuz ayında devreye soktuğu Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinden yararlanan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Yeni yıl öncesinde ödeme alacak olan Türkiye Aile Destek Programı’ndan yararlanan vatandaşlar için açıklamayı yapan isim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık oldu. İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın temmuz ayında devreye soktuğu Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinden yararlanan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Yeni yıl öncesinde ödeme alacak olan Türkiye Aile Destek Programı’ndan yararlanan vatandaşlar için açıklamayı yapan isim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık oldu. Peki, Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatıyor? Türkiye Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? İşte, detaylar…

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29 Ara 2022 - 17:02 - Gündem

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