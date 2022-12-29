Aile Destek Programı Ödemelerinde Son Dakika! Cebiniz Parayla Dolup Taşacak; Düğmeye Az Önce Basıldı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın temmuz ayında devreye soktuğu Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinden yararlanan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Yeni yıl öncesinde ödeme alacak olan Türkiye Aile Destek Programı’ndan yararlanan vatandaşlar için açıklamayı yapan isim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık oldu. İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın temmuz ayında devreye soktuğu Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinden yararlanan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Yeni yıl öncesinde ödeme alacak olan Türkiye Aile Destek Programı’ndan yararlanan vatandaşlar için açıklamayı yapan isim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık oldu. Peki, Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatıyor? Türkiye Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? İşte, detaylar…
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29 Ara 2022 - 17:02 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.