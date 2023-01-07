- 07 Oca 2023 - 00:39 G: 07 Oca 2023 - 00:40

Ankara EGO’dan Ulaşıma ZAM Haberi Şok Etti! Tam 9.5 TL, Öğrenci 4.75 TL, Öğrenci abonman 140 TL Oluyor! EGO Son Dakika Bombasını Patlattı...

Yeni yıl öncesinde vatandaşların kabusu haline gelen zamlar da yüzünü göstermeye başladı. Özellikle yıl içerisinde son derece zam almış olan ulaşıma zam gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, yüzünü belediyelere döndü. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi olan EGO Genel Müdürlüğü, zamma dair açıklamasında ilginç bir hesap ortaya koydu. İşte Ankara Ego zam haberinin detayları...

Yeni yıl öncesinde vatandaşların kabusu haline gelen zamlar da yüzünü göstermeye başladı. Özellikle yıl içerisinde son derece zam almış olan ulaşıma zam gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, yüzünü belediyelere döndü. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi olan EGO Genel Müdürlüğü, zamma dair açıklamasında ilginç bir hesap ortaya koydu. Peki, Ankara EGO’ya zam mı geldi? Ankara öğrenci ve tam otobüs ücreti ne kadar, kaç TL? Ankara güncel otobüs fiyatı ne kadar? İşte, detaylar…

Ego Kimdir, Açılımı Nedir?

Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü, Ankara'da toplu ulaşım hizmetleri sunan bir kuruluştur. Kuruluş, 1950 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet vermektedir. Özelleştirme sürecinden sonra, kuruluş günümüzde sadece otobüs, raylı sistem ve teleferik ile şehir içi toplu ulaşım hizmeti vermektedir. Önceki yıllarda, kuruluş aynı zamanda havagazı (ve daha sonra doğalgaz) ve elektrik dağıtımı hizmetlerini de vermişti, ancak bu hizmetler özelleştirilmiştir.

EGO ZAM haberini Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

07 Oca 2023 - 00:39 - Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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