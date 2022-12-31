- 31 Ara 2022 - 01:18

Migros Market Yılbaşında Fiyatları Düşürdü! Kaçıran Çok Ağlar! Köfte 38 TL, Mercimek 23 TL, Salça 30 TL, Peynir 82 TL… Tüm Ürünlerde Devasa Kampanya Başladı!

Migros Market, muhteşem bir indirime daha imzasını attı. Köfteyi 38 TL’ye, mercimek 23 TL’ye, salça 30 TL, peyniri 82 TL’ye satışa çıkaran Migros Market milyonlarca müşterisinin yüzünü güldürdü. Herkesi şok içerisinde bırakan Migros Market, devasa kampanyasını duyurdu! Milyonların dikkatini üzerine çeken Migros Market, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle gündeme bomba gibi düşen Migros Market, herkesin dikkatini üzerine çekmişti. Diğer marketlerden çok daha uygun fiyata satış yapan Migros Market’in yılbaşı yaklaşırken yapmış olduğu indirimse yüzleri bir kez daha güldürdü. Köftenden peynire binlerce üründe indirim yapan, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

31 Ara 2022 - 01:18 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros Market İndirimin En Büyüğünü Yaptı! Çay, Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Patates, Un… Reyonların Bomboş Kalmasına Az Kaldı! mask
Migros Market İndirimin En Büyüğünü Yaptı! Çay, Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Patates, Un… Reyonların Bomboş Kalmasına Az Kaldı!
CarrefourSa Market 35 Liraya Tuvalet Kağıdı Satıyor! Duyanlar Poşet Poşet Alıyor; Böylesi 5 Yılda Bir Yaşanır! Market Ağzına Kadar Doldu… mask
CarrefourSa Market 35 Liraya Tuvalet Kağıdı Satıyor! Duyanlar Poşet Poşet Alıyor; Böylesi 5 Yılda Bir Yaşanır! Market Ağzına Kadar Doldu…
Migros Market En Sonunda Çıldırttı; Fiyatlar Yerlerde! Ayçiçek Yağı 37 TL, Kıyma 59 TL, Şeker 113 TL, Zeytin 41 TL… mask
Migros Market En Sonunda Çıldırttı; Fiyatlar Yerlerde! Ayçiçek Yağı 37 TL, Kıyma 59 TL, Şeker 113 TL, Zeytin 41 TL…
Watsons’a Girenler Halay Çekiyor! BB Krem 109 TL, Pedler 39 TL, Maskara 56 TL, Parfüm 54 TL… Hemen Yetişin! mask
Watsons’a Girenler Halay Çekiyor! BB Krem 109 TL, Pedler 39 TL, Maskara 56 TL, Parfüm 54 TL… Hemen Yetişin!
Migros Market’ten İndirim Bombasını Patlattı! Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Peynir… A’dan Z’ye Her Şey %50 İndirimle… Kapış Kapış! mask
Migros Market’ten İndirim Bombasını Patlattı! Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Peynir… A’dan Z’ye Her Şey %50 İndirimle… Kapış Kapış!
Gratis %50 İndirim Ne Zaman, Başladı Mı? Kaos Çıkaracak İndirimler Başladı! Saç Fırçası, Allık, Rimel, Eyeliner, Fondöten Fiyatları 30 Liranın Altına Düştü! mask
Gratis %50 İndirim Ne Zaman, Başladı Mı? Kaos Çıkaracak İndirimler Başladı! Saç Fırçası, Allık, Rimel, Eyeliner, Fondöten Fiyatları 30 Liranın Altına Düştü!
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Gönderdi! Binlerce Ürün 40 Liranın Altında! Tavuk 31 TL, Peynir 29 TL, Zeytin 34 TL… mask
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Gönderdi! Binlerce Ürün 40 Liranın Altında! Tavuk 31 TL, Peynir 29 TL, Zeytin 34 TL…
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor… mask
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor…
Şok Market’te Peynire Olağanüstü İndirim! Poşetini Kapan Evden Işık Hızıyla Çıkıyor; Birçok Markette Bitti Bile! %50’ye Varan İndirim… mask
Şok Market’te Peynire Olağanüstü İndirim! Poşetini Kapan Evden Işık Hızıyla Çıkıyor; Birçok Markette Bitti Bile! %50’ye Varan İndirim…
Tarım Kredi Market Yılbaşına Özel İndirimiyle Şok Etti! Kırmızı Et, Çay, Tavuk, Soğuk İçecekler, Çerez Fiyatları Diplerde… Sınırlı Sayıda! mask
Tarım Kredi Market Yılbaşına Özel İndirimiyle Şok Etti! Kırmızı Et, Çay, Tavuk, Soğuk İçecekler, Çerez Fiyatları Diplerde… Sınırlı Sayıda!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Migros Market Yılbaşında Fiyatları Düşürdü! Kaçıran Çok Ağlar! Köfte 38 TL, Mercimek 23 TL, Salça 30 TL, Peynir 82 TL… Tüm Ürünlerde Devasa Kampanya Başladı! mask
Migros Market Yılbaşında Fiyatları Düşürdü! Kaçıran Çok Ağlar! Köfte 38 TL, Mercimek 23 TL, Salça 30 TL, Peynir 82 TL… Tüm Ürünlerde Devasa Kampanya Başladı!
Ankara'da Yılbaşı Gecesi Kapatılacak Yollar Belli Oldu! Bugün Hangi Yollar Kapalı? Valilik Duyurdu; 31 Aralık Ankara Kapalı Yollar Listesi... mask
Ankara'da Yılbaşı Gecesi Kapatılacak Yollar Belli Oldu! Bugün Hangi Yollar Kapalı? Valilik Duyurdu; 31 Aralık Ankara Kapalı Yollar Listesi...
En Çok Aldatan Kadın Burçları Belli Oldu! Bir Gram Güven Olmaz! İşte Uzak Durulması Gereken O Burçlar… mask
En Çok Aldatan Kadın Burçları Belli Oldu! Bir Gram Güven Olmaz! İşte Uzak Durulması Gereken O Burçlar…
En Güzel Kadınlar Bu Burçlardan Çıkıyor! Bu Kadınların Yüz Güzelliği Bilimsel! İşte Bakanların Kalbi Yerinden Çıkaran O Burçlar… mask
En Güzel Kadınlar Bu Burçlardan Çıkıyor! Bu Kadınların Yüz Güzelliği Bilimsel! İşte Bakanların Kalbi Yerinden Çıkaran O Burçlar…
Fiziği En Düzgün Olan Burçlar Belli Oldu! Onlarda Allah Vergisi Güzellik Var! İşte Güzelliğiyle En Dikkat Çeken O Burç... mask
Fiziği En Düzgün Olan Burçlar Belli Oldu! Onlarda Allah Vergisi Güzellik Var! İşte Güzelliğiyle En Dikkat Çeken O Burç...
Taçsız Prenses Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak? Taçsız Prenses Hangi Kanaldai Hangi Gün Yayınlanacak? Taçsız Prenses Dizisinin Konusu Nedir? mask
Taçsız Prenses Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak? Taçsız Prenses Hangi Kanaldai Hangi Gün Yayınlanacak? Taçsız Prenses Dizisinin Konusu Nedir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL