Migros Market’in Bu İndirimini Kaçıran Çok Ağlar! Köfte 38 TL, Mercimek 23 TL, Salça 30 TL, Peynir 82 TL… Devasa Kampanya!

Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle gündeme bomba gibi düşen Migros Market, herkesin dikkatini üzerine çekmişti. Diğer marketlerden çok daha uygun fiyata satış yapan Migros Market’in yılbaşı yaklaşırken yapmış olduğu indirimse yüzleri bir kez daha güldürdü. Köftenden peynire binlerce üründe indirim yapan, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!