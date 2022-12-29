- 29 Ara 2022 - 17:11 G: 29 Ara 2022 - 17:22

Migros Market’in Bu İndirimini Kaçıran Çok Ağlar! Köfte 38 TL, Mercimek 23 TL, Salça 30 TL, Peynir 82 TL… Devasa Kampanya!

Migros Market, muhteşem bir indirime daha imzasını attı. Köfteyi 38 TL’ye, mercimek 23 TL’ye, salça 30 TL, peyniri 82 TL’ye satışa çıkaran Migros Market milyonlarca müşterisinin yüzünü güldürdü. Herkesi şok içerisinde bırakan Migros Market, devasa kampanyasını duyurdu! Milyonların dikkatini üzerine çeken Migros Market, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle gündeme bomba gibi düşen Migros Market, herkesin dikkatini üzerine çekmişti. Diğer marketlerden çok daha uygun fiyata satış yapan Migros Market’in yılbaşı yaklaşırken yapmış olduğu indirimse yüzleri bir kez daha güldürdü. Köftenden peynire binlerce üründe indirim yapan, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

29 Ara 2022 - 17:11 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros Market İndirimin En Büyüğünü Yaptı! Çay, Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Patates, Un… Reyonların Bomboş Kalmasına Az Kaldı! mask
Migros Market İndirimin En Büyüğünü Yaptı! Çay, Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Patates, Un… Reyonların Bomboş Kalmasına Az Kaldı!
CarrefourSa Market 35 Liraya Tuvalet Kağıdı Satıyor! Duyanlar Poşet Poşet Alıyor; Böylesi 5 Yılda Bir Yaşanır! Market Ağzına Kadar Doldu… mask
CarrefourSa Market 35 Liraya Tuvalet Kağıdı Satıyor! Duyanlar Poşet Poşet Alıyor; Böylesi 5 Yılda Bir Yaşanır! Market Ağzına Kadar Doldu…
Migros Market En Sonunda Çıldırttı; Fiyatlar Yerlerde! Ayçiçek Yağı 37 TL, Kıyma 59 TL, Şeker 113 TL, Zeytin 41 TL… mask
Migros Market En Sonunda Çıldırttı; Fiyatlar Yerlerde! Ayçiçek Yağı 37 TL, Kıyma 59 TL, Şeker 113 TL, Zeytin 41 TL…
Watsons’a Girenler Halay Çekiyor! BB Krem 109 TL, Pedler 39 TL, Maskara 56 TL, Parfüm 54 TL… Hemen Yetişin! mask
Watsons’a Girenler Halay Çekiyor! BB Krem 109 TL, Pedler 39 TL, Maskara 56 TL, Parfüm 54 TL… Hemen Yetişin!
Migros Market’ten İndirim Bombasını Patlattı! Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Peynir… A’dan Z’ye Her Şey %50 İndirimle… Kapış Kapış! mask
Migros Market’ten İndirim Bombasını Patlattı! Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Peynir… A’dan Z’ye Her Şey %50 İndirimle… Kapış Kapış!
Gratis %50 İndirim Ne Zaman, Başladı Mı? Kaos Çıkaracak İndirimler Başladı! Saç Fırçası, Allık, Rimel, Eyeliner, Fondöten Fiyatları 30 Liranın Altına Düştü! mask
Gratis %50 İndirim Ne Zaman, Başladı Mı? Kaos Çıkaracak İndirimler Başladı! Saç Fırçası, Allık, Rimel, Eyeliner, Fondöten Fiyatları 30 Liranın Altına Düştü!
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Gönderdi! Binlerce Ürün 40 Liranın Altında! Tavuk 31 TL, Peynir 29 TL, Zeytin 34 TL… mask
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Gönderdi! Binlerce Ürün 40 Liranın Altında! Tavuk 31 TL, Peynir 29 TL, Zeytin 34 TL…
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor… mask
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor…
Şok Market’te Peynire Olağanüstü İndirim! Poşetini Kapan Evden Işık Hızıyla Çıkıyor; Birçok Markette Bitti Bile! %50’ye Varan İndirim… mask
Şok Market’te Peynire Olağanüstü İndirim! Poşetini Kapan Evden Işık Hızıyla Çıkıyor; Birçok Markette Bitti Bile! %50’ye Varan İndirim…
Tarım Kredi Market Yılbaşına Özel İndirimiyle Şok Etti! Kırmızı Et, Çay, Tavuk, Soğuk İçecekler, Çerez Fiyatları Diplerde… Sınırlı Sayıda! mask
Tarım Kredi Market Yılbaşına Özel İndirimiyle Şok Etti! Kırmızı Et, Çay, Tavuk, Soğuk İçecekler, Çerez Fiyatları Diplerde… Sınırlı Sayıda!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara EGO’ya Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı! Meğer… mask
Ankara EGO’ya Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı! Meğer…
Aile Destek Programı Ödemelerinde Son Dakika! Cebiniz Parayla Dolup Taşacak; Düğmeye Az Önce Basıldı! mask
Aile Destek Programı Ödemelerinde Son Dakika! Cebiniz Parayla Dolup Taşacak; Düğmeye Az Önce Basıldı!
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’dan EYT Açıklama! Milyonlarca Kişi Bu Haberi Bekliyordu; Halay Çekilmeye Başlandı… mask
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’dan EYT Açıklama! Milyonlarca Kişi Bu Haberi Bekliyordu; Halay Çekilmeye Başlandı…
Survivor 2023 Yarışmasına İki İsim Daha! Acun Ilıcalı İmzaları Attırdı; Bu Sezon Kimsenin Gözünün Yaşına Bakılmayacak! mask
Survivor 2023 Yarışmasına İki İsim Daha! Acun Ilıcalı İmzaları Attırdı; Bu Sezon Kimsenin Gözünün Yaşına Bakılmayacak!
Mehmet Dinçerler’den Kaya Gibi Sert Gönderme! Twitter’da Kaos Var; Hadise Sessizliğini Bozarsa Olay Çıkacak! mask
Mehmet Dinçerler’den Kaya Gibi Sert Gönderme! Twitter’da Kaos Var; Hadise Sessizliğini Bozarsa Olay Çıkacak!
Müge Anlı’da Arife Gökçe Bulundu Mu? 64 Yaşındaki Kadını Taciz Eden Sinan Çileden Çıkarttı! Rahmi Özkan Bir Daha Yüzüne Tükürecek… mask
Müge Anlı’da Arife Gökçe Bulundu Mu? 64 Yaşındaki Kadını Taciz Eden Sinan Çileden Çıkarttı! Rahmi Özkan Bir Daha Yüzüne Tükürecek…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL