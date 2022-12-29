Migros Market’in Bu İndirimini Kaçıran Çok Ağlar! Köfte 38 TL, Mercimek 23 TL, Salça 30 TL, Peynir 82 TL… Devasa Kampanya!
Migros Market, muhteşem bir indirime daha imzasını attı. Köfteyi 38 TL’ye, mercimek 23 TL’ye, salça 30 TL, peyniri 82 TL’ye satışa çıkaran Migros Market milyonlarca müşterisinin yüzünü güldürdü. Herkesi şok içerisinde bırakan Migros Market, devasa kampanyasını duyurdu! Milyonların dikkatini üzerine çeken Migros Market, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle gündeme bomba gibi düşen Migros Market, herkesin dikkatini üzerine çekmişti. Diğer marketlerden çok daha uygun fiyata satış yapan Migros Market’in yılbaşı yaklaşırken yapmış olduğu indirimse yüzleri bir kez daha güldürdü. Köftenden peynire binlerce üründe indirim yapan, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.