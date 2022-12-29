- 29 Ara 2022 - 17:55 G: 29 Ara 2022 - 18:26

Kısmetse Olur Yarışmasında Rezil Olay! Bir Ayaklarını Yıkamadığı Kaldı; Tüm Ev Sırt Çevirdi! “Ne İğrençsin Be!” Annesi, Babası…

Son zamanların en çok konuşulan programlarından biri olan Kısmetse Olur yarışmasında büyük bir rezillik çıktı! Erkekler evinin sırt çevirdiği ismin yaptıklarını görenler ise “Bir ayaklarını yıkamadığı kaldı” yorumlarında bulundular. Anne ve babasının bile bu olaydan sonra yarışmacı isme tepki koyacağı düşünülmeye başlandı. Peki, Kısmetse Olur evinde neler oluyor?

Youtube ekranlarında fırtınalar estirmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasındaki her an seyircilerin ilgi odağı olmuş durumda! 9 kadın ve 9 erkek yarışmacıdan oluşan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nde yaşananlar seyircilerin dikkatlerini üzerine çekiyordu. Yarışmada ön plana çıkan isimlerden biri olan Cansel ve Oğulcan aşkında yaşananlar şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Ara 2022 - 17:55 Ankara- Yaşam

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