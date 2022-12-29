Esra Erol’da Bir Aile Dağılıp Kül Oldu Gitti! Zihinsel Engelli Olduğunu Umursamadı; Yeğenini Kaçırıp Şok Etti! Anne – Baba Perişan…

19 yaşındaki Gülcan’ın anne ve babası, Esra Erol’dan ve ekibinden yardım istemek adına canlı yayına katıldı. Bugüne kadar milyonlarca anne ve babaya yardım eden ve ailelerin sorunlarını çözen Esra Erol ise konuklarını geri çevirmedi ve ekibine işlemleri başlattı. 19 yaşındaki %25 zihinsel engelli Gülcan’ın annesi Neslihan Hanım ve babası Kamil Bey, yıllar önce akraba evliliği yaptığını ifade ettiler. Bir de oğulları olduğunu açıklayan çift, oğullarının ismini vermek istemediler ve %75 engelli olduğunu ifade ettiler. Esra Erol’un ekibi ise hızlıca çalışmaları yaptı ve sonunda 19 yaşındaki Gülcan’a ulaştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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