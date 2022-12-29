- 29 Ara 2022 - 18:57 G: 29 Ara 2022 - 19:33

Esra Erol’da Bir Aile Dağılıp Kül Oldu Gitti! Zihinsel Engelli Olduğunu Umursamadı; Yeğenini Kaçırıp Şok Etti! Anne – Baba Perişan…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da bir aile resmen dağılıp gitti. Zihinsel engelli olduğunu umursamayan öz dayı, yeğenini kaçırıp yasak aşk yaşadığını ilan edince anne baba adeta perişan oldu. Canlı yayında yaşananlarsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

19 yaşındaki Gülcan’ın anne ve babası, Esra Erol’dan ve ekibinden yardım istemek adına canlı yayına katıldı. Bugüne kadar milyonlarca anne ve babaya yardım eden ve ailelerin sorunlarını çözen Esra Erol ise konuklarını geri çevirmedi ve ekibine işlemleri başlattı. 19 yaşındaki %25 zihinsel engelli Gülcan’ın annesi Neslihan Hanım ve babası Kamil Bey, yıllar önce akraba evliliği yaptığını ifade ettiler. Bir de oğulları olduğunu açıklayan çift, oğullarının ismini vermek istemediler ve %75 engelli olduğunu ifade ettiler. Esra Erol’un ekibi ise hızlıca çalışmaları yaptı ve sonunda 19 yaşındaki Gülcan’a ulaştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Ara 2022 - 18:57 Ankara- Yaşam

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