Kısmetse Olur Sedat’ın Eski Halleri Ağızları Açık Bıraktı! “Sen Neymişsin, Ne Olmuşsun!” Görenlerin Gözleri Kör Oluyor! Neler Oluyor?
Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da öne çıkan erkek damat adaylarından biri olan Sedat’ın eski halleri ağızların açık kalmasına neden oldu. Sedat’ın eski hallerini görenler ise “Sen neymişsin, ne olmuşsun” yorumlarında bulundular! Eski halleriyle adeta görenlerin gözlerini kör eden Sedat, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Tam tamına 5 yıl sonra yeniden ekranlara gelen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, sosyal medyanın gündemine sallanmıştı. RTÜK tarafından yayından kaldırılan Kısmetse Olur, ekranlara dönüşüyle neredeyse her gün magazin dünyasında yerini alıyordu. Kaosların ve kavgaların yanı sıra aşklarda alev alev yanıyordu. Yarışmada henüz sevdiğini henüz bulamamış olan Sedat’ın sosyal medyada yayılan eski halleri ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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29 Ara 2022 - 21:02 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.