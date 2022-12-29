- 29 Ara 2022 - 21:02

Kısmetse Olur Sedat’ın Eski Halleri Ağızları Açık Bıraktı! “Sen Neymişsin, Ne Olmuşsun!” Görenlerin Gözleri Kör Oluyor! Neler Oluyor?

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da öne çıkan erkek damat adaylarından biri olan Sedat’ın eski halleri ağızların açık kalmasına neden oldu. Sedat’ın eski hallerini görenler ise “Sen neymişsin, ne olmuşsun” yorumlarında bulundular! Eski halleriyle adeta görenlerin gözlerini kör eden Sedat, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Tam tamına 5 yıl sonra yeniden ekranlara gelen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, sosyal medyanın gündemine sallanmıştı. RTÜK tarafından yayından kaldırılan Kısmetse Olur, ekranlara dönüşüyle neredeyse her gün magazin dünyasında yerini alıyordu. Kaosların ve kavgaların yanı sıra aşklarda alev alev yanıyordu. Yarışmada henüz sevdiğini henüz bulamamış olan Sedat’ın sosyal medyada yayılan eski halleri ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Ara 2022 - 21:02 - Yaşam

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