Aybüke Pusat Yine Çok İddialı! İç Çamaşırını Fırcıtıp Attı; Göğüs Dekoltesi Gözleri Yuvalarından Çıkardı! Instagram’ı Cayır Cayır Yaktı…

Engin Öztürk, Yiğit Özşener, Damla Colbay ve Aybüke Pusat gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sıfırıncı Gün dizisi, ekranlarda fırtınalar estirmeye başlamıştı. Daha ilk bölümüyle seyircilerin dikkatini üzerine çeken Sıfırıncı Gün dizisinde polis memuruna hayat veren Aybüke Pusat’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti. Hayranlarından bu karesiyle binlerce beğeni aldı! İşte merak edilenler…

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