Aybüke Pusat Yine Çok İddialı! İç Çamaşırını Fırcıtıp Attı; Göğüs Dekoltesi Gözleri Yuvalarından Çıkardı! Instagram’ı Cayır Cayır Yaktı…
Ekranlara Sıfırıncı Gün dizisiyle yeniden dönen Aybüke Pusat’ın yine iddiasını konuşturduğu kareler sosyal medyada yankı uyandırdı! İç çamaşırını fırlatıp atan Aybüke Pusat, göğüs dekoltesiyle; gözleri yuvalarından çıkardı. Instagram’ı cayır cayır yakan Aybüke Pusat, sevenlerini şaşırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Engin Öztürk, Yiğit Özşener, Damla Colbay ve Aybüke Pusat gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sıfırıncı Gün dizisi, ekranlarda fırtınalar estirmeye başlamıştı. Daha ilk bölümüyle seyircilerin dikkatini üzerine çeken Sıfırıncı Gün dizisinde polis memuruna hayat veren Aybüke Pusat’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti. Hayranlarından bu karesiyle binlerce beğeni aldı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.