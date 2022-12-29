Güdül İlçesi Köylü Pazarı Hangi Gün Kuruluyor? Ankara Güdül Köylü Pazarında Neler Satılıyor? İşte Güdül İlçesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Güdül ilçesinde Köy Pazarı yeri her hafta Cumartesi günleri kurulur ve çok sayıda ziyaretçi tarafından ziyaret edilir. Ayrıca pazar yerinde, yöresel el sanatları ve müzik etkinlikleri de düzenlenir. Güdül İlçesi Köylü Pazarı Hangi Gün Kuruluyor? Güdül Köylü Pazarında Neler Satılıyor? İşte Detaylar...
Ankara Güdül Köy Pazarı, Ankara ilinin Güdül ilçesinde yer alan bir haftalık pazar yeri. Güdül ilçesi, Ankara'nın batısında yer alan bir ilçedir ve bu pazar yeri, ilçenin doğal güzellikleri ve yöresel ürünleri ile ünlüdür. Pazar yerinde, hemen hemen her türlü yöresel ürün bulunabilir, bunlar arasında el yapımı çömlekler, tekstil ürünleri, baharatlar, meyveler, sebzeler ve yöresel yemekler bulunur. Köy Pazarı yeri her hafta Cumartesi ve salı günü kurulur ve çok sayıda ziyaretçi tarafından ziyaret edilir. Ayrıca pazar yerinde, yöresel el sanatları ve müzik etkinlikleri de düzenlenir.
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29 Ara 2022 - 23:06 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.