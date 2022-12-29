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29 Ara 2022 - 22:56

Kısmetse Olur Yarışmasında Sinirler Hop Hop Hopladı! “Hiç Utanmanız Yok!” Aybüke’si, Tolga’sı, Yeren’i, Erhan’ı Hepsi Ayrı Bir Dert!

Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kısmetse Olur’da sinirler hop hop hopladı! Seyircilerden “Hiç utanmanız yok!” yorumlarını alan Kısmetse Olur yarışmacıları; dengeleri alt üst etti. Aybüke’si, Tolga’sı, Yeren’i, Erhan’ı ve hatta birçok yarışmacının birbirine girmesi; hepsinin ayrı bir dert olduğunu gösterdi. İşte merak edlen tüm detaylar…