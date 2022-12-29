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29 Ara 2022 - 23:52

Bu Kurabiye Başınızı Döndürecek! Bir Kez Yiyenin Damağı Çatlayacak; Sadece 3 Dakika Hazırlanıyor! Çabuk Tezgahlarınıza Koşun, Bu Tarif Kaçmaz!

Bu kurabiyeyi bir kez yiyenin başı dönecek Damak çatlatan tarifiyle dikkatleri üzerine çeken kozalak kurabiye; sosyal medyada yankı uyandırdı. Sadece 3 dakikada hazırlanan kozalak kurabiye, çabuk tezgahlarınıza koşun! Bu tarif kesinlikle kaçmaz; deneyenlerin ağzında çıtır çıtır dağılan dış yüzüğüyle, yumuşacık içiyle ağzınızda dağılacak olan bu kurabiyeyi deneyenlerin başı dönüyor. İşte yılbaşı gecenizi süsleyecek olan kozalak kurabiyenin tarifi…