Bu Kurabiye Tarifi ve Tadı Başınızı Döndürecek! Bir Kez Yiyenin Damağı Çatlayacak; Sadece 3 Dakika Hazırlanıyor! Çabuk Tezgahlarınıza Koşun, Bu Tarif Kaçmaz!

Birkaç gün sonra yılın yeni gününe giriş yapılacak. Sofralarınızı güzelleştirecek tarifler arıyorsanız; sizlere muhteşem bir tarifle geldik! Kurabiye demekten uzak, daha çok görüntüsüyle misafirlerinizi mest edece olan kozalak kurabiyeyi bir kez yiyenin damağı resmen çatlayacak.

Kozalak kurabiyesi, Türk mutfağındaki bir tatlı çeşididir. Özellikle Ramazan bayramında sıkça yapılır ve hem lezzeti hem de tasarımı ile sevilir. Aşağıdaki adımları takip ederek evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz...

İşte milyonların karış karış aradığı kozalak kurabiye tarifinin orijinal tarifi…

Kozalak Kurabiyenin Tarifi ve Malzemeleri İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!