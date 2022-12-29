- 29 Ara 2022 - 23:52 G: 30 Ara 2022 - 01:41

Bu Kurabiye Tarifi ve Tadı Başınızı Döndürecek! Bir Kez Yiyenin Damağı Çatlayacak; Sadece 3 Dakika Hazırlanıyor! Çabuk Tezgahlarınıza Koşun, Bu Tarif Kaçmaz!

Bu kurabiyeyi bir kez yiyenin başı dönecek Damak çatlatan tarifiyle dikkatleri üzerine çeken kozalak kurabiye; sosyal medyada yankı uyandırdı. Sadece 3 dakikada hazırlanan kozalak kurabiye, çabuk tezgahlarınıza koşun! Bu tarif kesinlikle kaçmaz; deneyenlerin ağzında çıtır çıtır dağılan dış yüzüğüyle, yumuşacık içiyle ağzınızda dağılacak olan bu kurabiyeyi deneyenlerin başı dönüyor. İşte yılbaşı gecenizi süsleyecek olan kozalak kurabiyenin tarifi…

Birkaç gün sonra yılın yeni gününe giriş yapılacak. Sofralarınızı güzelleştirecek tarifler arıyorsanız; sizlere muhteşem bir tarifle geldik! Kurabiye demekten uzak, daha çok görüntüsüyle misafirlerinizi mest edece olan kozalak kurabiyeyi bir kez yiyenin damağı resmen çatlayacak.

Kozalak kurabiyesi, Türk mutfağındaki bir tatlı çeşididir. Özellikle Ramazan bayramında sıkça yapılır ve hem lezzeti hem de tasarımı ile sevilir. Aşağıdaki adımları takip ederek evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz...

İşte milyonların karış karış aradığı kozalak kurabiye tarifinin orijinal tarifi…

Kozalak Kurabiyenin Tarifi ve Malzemeleri İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

29 Ara 2022 - 23:52 Ankara- Yaşam

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