Camdaki Kız Dizisinin Finali Herkesi Ağlattı! Feride İntihar Mı Etti? Feride Diziden Neden Ayrıldı... Muzo Vasiyeti Yürekleri Dağladı...
Camdaki Kız Dizisinin Final sahnesinde Feride, Nalan'ın ağlamasına dayanamayarak ona sarıldı ve ona "Seni asla bırakmayacağım" dedi. Camdaki Kız dizisinde Feride ve Nalan arasındaki bu duygusal sahne, izleyenleri de ağlatmayı başardı. Camdaki Kız Dizisinin Finali Herkesi Ağlattı! Feride İntihar Mı Etti? Muzo Vasiyeti Yürekleri Dağladı...
Camdaki Kız dizisi, bir reyting rekortmeni olarak Kanal D ekranlarında yayınlanmıştır. Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanmış ve gerçek bir aşk hikayesini konu almıştır.
Dizide Burcu Biricik, Devrim Yakut, Cihangir Ceyhan, Feri Baycu Güler, Followyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi oyuncularda yer almıştır. Dizi boyunca Feride karakterinin hayatında sakladığı sırrı öğrenen Nalan, annesinin ölümüyle yıkılmıştır. Dizinin son bölümünde final sahnesi herkesi hüzne boğdu. Camdaki Kız Dizisinin Finali Herkesi Ağlattı! Feride İntihar Mı Etti? Muzo Vasiyeti Yürekleri Dağladı... İşte detaylar!
Camdaki Kız Dizisinin Finali Herkesi Ağlattı!
30 Ara 2022 - 02:28 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.