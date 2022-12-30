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30 Ara 2022 - 02:28

Camdaki Kız Dizisinin Finali Herkesi Ağlattı! Feride İntihar Mı Etti? Feride Diziden Neden Ayrıldı... Muzo Vasiyeti Yürekleri Dağladı...

Camdaki Kız Dizisinin Final sahnesinde Feride, Nalan'ın ağlamasına dayanamayarak ona sarıldı ve ona "Seni asla bırakmayacağım" dedi. Camdaki Kız dizisinde Feride ve Nalan arasındaki bu duygusal sahne, izleyenleri de ağlatmayı başardı. Camdaki Kız Dizisinin Finali Herkesi Ağlattı! Feride İntihar Mı Etti? Muzo Vasiyeti Yürekleri Dağladı...