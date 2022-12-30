Adriana Lima Doğumdan Sonra Podyumlara Geri Döndü! Son Hali Şok Etti! Adriana Lima Kaç Kilo Oldu, Kimdir, Kaç Yaşında?

2002 yılında Victoria's Secret Angel olmuş ve bu statüsünü yıllarca sürdürmüştür. Ayrıca birçok marka ve ünlü stilistlerle çalışmıştır. Güzelliği, iş başarısı ve hayırseverliğiyle dikkat çeken Lima 2022 yılında yapımcsıı Andre Lemmers ile evlenmişti. Dört ay önce doğum yaparak oğlu Cyan Lima Lemmers'ı kucağına almıştı. Adriana Lima Doğumdan Sonra Podyumlara Geri Döndü! Son Hali Şok Etti! Peki Adriana Lima Kaç Kilo Oldu? İşte detaylar...

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