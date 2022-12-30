Adriana Lima Doğumdan Sonra Podyumlara Geri Döndü! Son Hali Şok Etti! Adriana Lima Kaç Kilo Oldu, Kimdir, Kaç Yaşında?
Brezilyalı model Adriana Lima, 2022 yılında yapımcsıı Andre Lemmers ile evlenmişti. Dört ay önce doğum yaparak oğlu Cyan Lima Lemmers'ı kucağına almıştı. Adriana Lima Doğumdan Sonra Podyumlara Geri Döndü! Son Hali Şok Etti! Adriana Lima Kaç Kilo Oldu, Kimdir, Kaç Yaşında? İşte Detaylar...
2002 yılında Victoria's Secret Angel olmuş ve bu statüsünü yıllarca sürdürmüştür. Ayrıca birçok marka ve ünlü stilistlerle çalışmıştır. Güzelliği, iş başarısı ve hayırseverliğiyle dikkat çeken Lima 2022 yılında yapımcsıı Andre Lemmers ile evlenmişti. Dört ay önce doğum yaparak oğlu Cyan Lima Lemmers'ı kucağına almıştı. Adriana Lima Doğumdan Sonra Podyumlara Geri Döndü! Son Hali Şok Etti! Peki Adriana Lima Kaç Kilo Oldu? İşte detaylar...
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30 Ara 2022 - 02:57 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.