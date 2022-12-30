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30 Ara 2022 - 03:00

Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları kimler? Nükhet Duru, Fatih Ürek, Koray Avcı, Bülent Serttaş, Berdan Mardini ve Tanyeli...

Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesine özel olarak hazırlanmış bir konseptle izleyicileriyle buluşacak. 64. Bölümde, yılbaşı coşkusunu yansıtan şarkıların yanı sıra, ünlü isimlerin özel performansları da izleyicileri bekliyor olacak. Şarkılar Bizi Söyler 64. bölümü 31 Aralık Cumartesi akşamı Kanal D'de yayınlanacak... Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları kimler? İşte Detaylar...