- 30 Ara 2022 - 03:00 G: 30 Ara 2022 - 03:15

Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları kimler? Nükhet Duru, Fatih Ürek, Koray Avcı, Bülent Serttaş, Berdan Mardini ve Tanyeli...

Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesine özel olarak hazırlanmış bir konseptle izleyicileriyle buluşacak. 64. Bölümde, yılbaşı coşkusunu yansıtan şarkıların yanı sıra, ünlü isimlerin özel performansları da izleyicileri bekliyor olacak. Şarkılar Bizi Söyler 64. bölümü 31 Aralık Cumartesi akşamı Kanal D'de yayınlanacak... Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları kimler? İşte Detaylar...

Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Gazinosu, 31 Aralık Cumartesi akşamı Kanal D'de yayınlanacak olan müzik programıdır. Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Gazinosu'nda sahne alacak konuklar şunlar: Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini ve Tanyeli gibi ünlü sanatçılar konuk olacak ve izleyenlerle birlikte yeni yılı kutlayacaklar.

Bu yılbaşı gecesi, müzik ziyafeti veren bu isimler, eğlenceli şarkılarıyla izleyenleri coşturacak.

31 ARALIK CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 O Kız

16.15 Camdaki Kız

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

01.00 O Kız

30 Ara 2022 - 03:00 - Yaşam

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