Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları kimler? Nükhet Duru, Fatih Ürek, Koray Avcı, Bülent Serttaş, Berdan Mardini ve Tanyeli...
Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı gecesine özel olarak hazırlanmış bir konseptle izleyicileriyle buluşacak. 64. Bölümde, yılbaşı coşkusunu yansıtan şarkıların yanı sıra, ünlü isimlerin özel performansları da izleyicileri bekliyor olacak. Şarkılar Bizi Söyler 64. bölümü 31 Aralık Cumartesi akşamı Kanal D'de yayınlanacak... Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları kimler? İşte Detaylar...
Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Gazinosu, 31 Aralık Cumartesi akşamı Kanal D'de yayınlanacak olan müzik programıdır. Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Gazinosu'nda sahne alacak konuklar şunlar: Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini ve Tanyeli gibi ünlü sanatçılar konuk olacak ve izleyenlerle birlikte yeni yılı kutlayacaklar.
Bu yılbaşı gecesi, müzik ziyafeti veren bu isimler, eğlenceli şarkılarıyla izleyenleri coşturacak.
31 ARALIK CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 O Kız
16.15 Camdaki Kız
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
01.00 O Kız
30 Ara 2022 - 03:00 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.